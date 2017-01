Secuestran a una mujer en Nuevo León mientras dormía en su casa Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Un grupo de encapuchados entró un domicilio para sustraer a la mujer ante la mirada de su familia; la golpearon y luego la abandonaron en una brecha de Salinas Victoria



Los hechos se registraron, durante la madrugada de éste martes y de acuerdo con los primeros informes, el grupo armado ingresó al domicilio de la familia y se llevó a la mujer ante la mirada de impotencia de su hijo y su esposo.



Los sucesos se registraron en la colonia Agrarista, en el referido ayuntamiento.



Los familiares de la mujer dieron aviso a las autoridades que encabezaron unaintensa movilización policiaca.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se dieron a la tarea de investigar el plagio.



Al filo de las 5:00 horas de este martes se reportó que la mujer fue encontrada,golpeada en una brecha del mismo municipio.



Hasta el momento, no se ha establecido el motivo de la privación ilegal de la libertad.



La mujer tiene entre 40 y 45 años de edad y al momento del suceso en su casa estaba acompañada por su esposo y su hijo.



El nombre de la víctima no fue proporcionado por motivos de seguridad y tampoco se brindaron pormenores del vehículo en que se trasladaban los plagiarios.



elpais@imagenzac.com.mx SALINAS VICTORIA, NL.- Una mujer que se encontraba durmiendo, junto a su familia, fue sacada con lujo de violencia por un grupo de encapuchados, en el municipio de Salinas Victoria.Los hechos se registraron, durante la madrugada de éste martes y de acuerdo con los primeros informes, el grupo armado ingresó al domicilio de la familia y se llevó a la mujer ante la mirada de impotencia de su hijo y su esposo.Los sucesos se registraron en la colonia Agrarista, en el referido ayuntamiento.Los familiares de la mujer dieron aviso a las autoridades que encabezaron unaintensa movilización policiaca.Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se dieron a la tarea de investigar el plagio.Al filo de las 5:00 horas de este martes se reportó que la mujer fue encontrada,golpeada en una brecha del mismo municipio.Hasta el momento, no se ha establecido el motivo de la privación ilegal de la libertad.La mujer tiene entre 40 y 45 años de edad y al momento del suceso en su casa estaba acompañada por su esposo y su hijo.El nombre de la víctima no fue proporcionado por motivos de seguridad y tampoco se brindaron pormenores del vehículo en que se trasladaban los plagiarios. Agregar a favoritos nuevo león

seguridad

secuestro

mujer