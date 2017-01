Seduzac, a fortalecer el diálogo desde el hogar, con el Operativo Familar Susana Rodríguez

Así lo informó Gema Mercado, titular de esta dependencia, luego de los hechos ocurridos en Monterrey.

Agregó que las nuevas tendencias apuntan hacia la necesidad de evitar las descalificaciones o criminalización de los niños y adolescentes.







​Pues los hechos de violencia son consecuencia de una serie de ausencias o errores en los que están involucradas todas las personas.



La secretaria de Educación habló de cinco acciones a realizar, entre las que está la capacitación en temas preventivos, el Operativo Familia basado en el diálogo y el reconocimiento de cada persona, campañas de sensibilización y el fortalecimiento del programa de convivencia escolar.



Desde la perspectiva de la Seduzac necesitan mensajes y acciones propositivas y no posturas oscuras o dramáticas que en poco ayudan a construir realidades diferentes para las nuevas generaciones.



ZACATECAS.- La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) no aplicará el Operativo Mochila, sino el Operativo Familia, en el cual lo esencial será fortalecer el diálogo desde el ámbito del hogar y replicarlo en todo el espacio comunitario.

