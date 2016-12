Seguridad de Cuernavaca no puede estar sujeta a ocurrencias: Gobierno de Morelos Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina. ( Excelsior )



"La seguridad pública de Cuernavaca no puede estar sujeta a ocurrencias. Es una responsabilidad clara ante la sociedad. El Mando Único sigue”, dijo el funcionario estatal en respuesta a la decisión del alcalde de la capital morelense,



En conferencia de prensa, Matías Quiroz agregó que con el Gobierno de Morelos actúa para la seguridad de los ciudadanos y conforme a lo que marca el 115 Constitucional. "La coordinación del Mando Único con el Ayuntamiento de Cuernavaca ha arrojado resultados palpables y medibles. En la capital el secuestro disminuyó 92 por ciento, la extorsión en un 97 por ciento y el homicidio doloso en un 18 por ciento”, aseveró.

Destacó la actuación del comandante Jesús Pérez en Cuernavaca, de quien dijo que respondió al cumplimiento de su deber con base en la legalidad del convenio Mando Único. "El municipio de Cuernavaca no cuenta con las condiciones y la capacidad adecuada para hacer frente al tema de seguridad; una muestra de que no cuenta con la capacidad de hacer frente a la seguridad, es la solicitud de apoyo a la Policía Federal”, sostuvo.

El secretario de Gobierno de Morelos reiteró que el decreto del Mando Único con el Ayuntamiento de Cuernavaca sigue vigente, no marca temporalidad.



elpais@imagenzac.com.mx CUERNAVACA, MORELOS.- El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina advirtió que el Mando Único continuará en Cuernavaca para la seguridad de la población."La seguridad pública de Cuernavaca no puede estar sujeta a ocurrencias. Es una responsabilidad clara ante la sociedad. El Mando Único sigue”, dijo el funcionario estatal en respuesta a la decisión del alcalde de la capital morelense, Cuauhtémoc Blanco quien informó este lunes que retirará a la policía municipal del convenio del Mando Único suscrito con el Gobierno de Morelos.En conferencia de prensa, Matías Quiroz agregó que con el Gobierno de Morelos actúa para la seguridad de los ciudadanos y conforme a lo que marca el 115 Constitucional.Destacó la actuación del comandante Jesús Pérez en Cuernavaca, de quien dijo que respondió al cumplimiento de su deber con base en la legalidad del convenio Mando Único.El secretario de Gobierno de Morelos reiteró que el decreto del Mando Único con el Ayuntamiento de Cuernavaca sigue vigente, no marca temporalidad. Agregar a favoritos mando único

cuernavaca

morelos

seguridad

cuauhtémoc blanco