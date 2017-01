Selección de Brasil le echa el ojo a Tiago Volpi Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Joaquín Beltrán, presidente deportivo de Gallos de Querétaro, confirma que el portero es seguido por el combinado brasileño No me extraña que vengan a ver a Tiago, así como a Edgar Benítez, la selección colombiana nos ha pedido informes de (Andrés) Rentería y Yerson (Candelo). Es algo positivo para la institución… En el caso específico de Tiago, por su trabajo y crecimiento merece una oportunidad en la selección brasileña. Afortunadamente tenemos jugadores seleccionados en diferentes categorías, en selecciones y esperamos que sean mucho más”, comentó.

El “Capi” reiteró que hay peticiones para darle seguimiento al brasileño con “análisis de video, pláticas con el jugador”, entre otros aspectos.



Sobre las prioridades de Gallos en la actual temporada, Beltrán afirmó que la Liga está en primer plano y después la oportunidad de refrendar el título de la Copa MX.



“Queremos competir de la mejor manera en los torneos que enfrentemos. Tenemos la oportunidad de refrendar la Copa, nos interesa hacer un buen papel, nos interesa llegar a las instancias a las que llegamos el torneo anterior. Hoy es el fundamental el tema de Liga, son varios torneos de no calificar. Hay que pensar en ser un equipo consistente, constante. En liga, primero pensar en la clasificación. El partido del sábado toma mucha relevancia, ser fuertes en casa para tener esa suma importante de puntos que nos permitan la calificación. La liga toma mayor relevancia por lo que dejamos de hacer”, dijo.



Gallos se medirá el próximo sábado a Monarcas Morelia, duelo que podrás disfrutar a través de Imagen Televisión a partir de las 16:45 horas.



