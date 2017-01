Senado acuerda reducir 10% sus gastos y viáticos por gasolinazo Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República reducirá un diez por ciento sus gastos en servicios profesionales, viáticos, suministros de oficina, telefonía celular, entre otros, en solidaridad ante el gasolinazo e incremento de otros productos.A través de un videomensaje, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, mencionó que “nadie puede ser ajeno a lo que están viviendo los mexicanos” y dio lectura a 30 rubros en los que tendrán ahorros.El programa de austeridad, aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara Alta prohíbe la creación de nuevas plazas de estructura y honorarios, congela las plazas vacantes, prohíbe incrementar el parque vehicular, entre otros.El senador Pablo Escudero no precisó a cuánto haciende el monto del ahorro que proyectan en este plan de austeridad. Agregar a favoritos senado

