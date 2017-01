Senado gasta 137 mdp en viajes al extranjero Excélsior

Pese al gasto millonario, algunos legisladores han incumplido con rendir cuentas, pues no han entregado su informe de viajes oficiales al Senado para detallar el motivo de su salida y las actividades que desempeñaron. Tan sólo en el primer semestre de 2016, 30% de los 87 senadores en comisión omitieron esta obligación.



LOS MÁS ONEROSOS



Un viaje a España, realizado en mayo del 2014, en el que participaron 16 personas, entre senadores y asistentes, fue el más caro, al sumar dos millones 84 mil 441 pesos, para realizar un homenaje a Octavio Paz; la polémica por el gasto realizado provocó que éste sea el viaje que tiene un informe detallado.



El segundo más caro se realizó en julio del 2015, durante una gira de los integrantes de la Mesa Directiva del Senado por Corea del Sur, Japón y China, al sumar un millón 641 mil 556 pesos; el informe lo presentó el entonces presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, el 29 de julio; es decir, sólo unos días después de concluido.



El tercer viaje más costoso fue a Hanoi, Hawai, que hicieron siete senadores y un asistente para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria y que tuvo un costo de un millón 609 mil 336 pesos; se realizó del 27 de marzo al 1 de abril del 2015 y el informe como delegación se presentó el 13 de mayo.



El cuarto fue a Jordania, que hicieron a partir del 4 de mayo pasado nueve legisladoras, entre ellas Ana Gabriela Guevara y Lucero Saldaña, con un costo de un millón 520 mil 863 pesos. La senadora Itzel Ríos de la Mora fue la única que no presentó su informe de actividades.



El quinto más caro fue a Estrasburgo, Francia, donde acudieron seis senadores y un asistente a la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, del cual no existe el reporte oficial por parte de cinco senadores; sólo Gabriela Cuevas presentó el reporte correspondiente.



Y el sexto más caro lo realizaron panistas a Tokio, del 12 al 13 de abril del año pasado, con un costo de 960 mil 591 pesos y del que todavía no existe reporte alguno de su objetivo o alcances.



LAS GIRAS EN 2016



Durante el primer semestre del año se registraron 39 viajes internacionales, en los que la unidad de pago a senadores liberó recursos para boletos de avión y viáticos a 94 personas (87 legisladores y siete empleados), con un costo total de 11 millones 364 mil 804.29 pesos.



De los 87 en comisión, donde senadoras como Marcela Guerra y Laura Rojas hicieron ocho viajes cada una, existen 27 casos en los que no se presentó el Informe de Viajes Oficiales.



Por ejemplo, el senador Héctor Larios Córdova no ha reportado sus actividades en los dos viajes a Estrasburgo, Francia, para la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa.



El primero de dichos viajes de Larios Córdova, en 2016, lo realizó hace casi un año, del 25 al 29 de enero, con un costo de 162 mil 518.5 pesos; el segundo, del 18 al 22 de abril, que valió 149 mil 194.5 pesos, entre viáticos y avión.



En otro caso se cuenta el del viaje a París, Francia, que realizó, del 3 al 5 de febrero, una delegación de tres legisladores, y que costó 375 mil 583.5 pesos. Sólo el senador Jorge Luis Lavalle Maury remitió el Informe de su participación en la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo; quienes incumplieron fueron Salvador Vega Casillas y Marco Antonio Blásquez Salinas.



PAGO EN VUELOS



El top de los boletos de avión más caros adquiridos por el Senado para los viajes oficiales lo encabeza un vuelo redondo a Lusaka, Zambia, para el senador Raúl Aarón Pozos, con un costo de 213 mil 33 pesos.



La senadora Graciela Ortiz González viajó a Nueva York con un boleto redondo de avión de 209 mil 323 pesos; mientras que el pasaje aéreo a Ottawa, Canadá, para la senadora Marcela Guerra, costó 186 mil 652 pesos.



En cuarto lugar, Graciela Ortiz viajó a Vietnam con boletos que costaron 176 mil 910 pesos, y en quinto está el vuelo a Etiopía, de 164 mil 480 pesos, que ocupó Rosa Adriana Díaz.







LOS BOLETOS MÁS COSTOSOS Raúl Pozos, viaje a Zambia (213 mil 33 pesos)

Graciela Ortiz, Nueva York, (209 mil 323 pesos)

Marcela Guerra, Canadá (186 mil 652)

Graciela Ortiz, Vietnam (176 mil 910)

Rosa Adriana Díaz, Etiopía (164 mil 480)

Ana Gabriela Guevara, Etiopía (164 mil 480)

Salvador Vega Casillas, Tokio (163 mil 34 pesos)

Mariana Gómez del Campo, Tokio (163 mil 34)

Lucero Saldaña, Etiopía (160 mil 784)

Manuel Merino, Tokio (159 mil 923)



