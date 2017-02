Senado invierte 9.2 mdp en nuevo tablero electrónico Excélsior

La nueva tecnología que utiliza el Senado en esta pantalla de votación y asistencia requirió de una adaptación del espacio en el pleno; los trabajos comenzaron en diciembre, al cerrarse el periodo ordinario de sesiones, y concluyeron este domingo, cuando se hizo la primera prueba; ayer se hicieron nuevamente las pruebas para verificar que todo funcionará bien hoy.



TECNOLOGÍA El nuevo tablero electrónico del Senado tiene tecnología led y alta definición.

Incluye un nuevo sistema de votación y pase de lista.

La nueva pantalla permitirá la proyección de documentos visuales grabados y transmisiones en vivo.

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, los 9.2 millones de pesos se pagaron en diciembre mismo y se tomaron del ahorro generado por el Senado a lo largo de 2016, exclusivamente para ese fin, pues desde el arribo de Pablo Escudero como presidente de la Mesa Directiva, se comenzó a atender esta necesidad de cambio del tablero.



La información compartida con este diario, por parte del propio Senado, es que la pantalla que funcionó hasta diciembre ya tenía ocho años de antigüedad —aunque su funcionamiento real es desde el 11 de abril de 2011—, y desde el principio mostró insuficiencias; al ser una tecnología vieja, la nitidez para detectar las votaciones y la asistencia cada vez se complicaba más.



Así, cambiar la pantalla se convirtió cada año en una necesidad; en una exigencia de los propios senadores, que en el pleno mismo no podían detectar si su voto estaba registrado o no.



El gasto de 9.2 millones de pesos es considerado como una inversión importante, porque la pantalla no se limita a mostrar nombres y votaciones.



Tiene diversas potencialidades. Por ejemplo, permite la proyección de documentos visuales ya grabados, así como transmisiones en tiempo real.



Según la información obtenida por este diario, el propio presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, dará una explicación detallada al pleno hoy mismo, sobre las razones de este gasto y la aclaración de que fue con dinero del año pasado, porque los lineamientos de ahorro para este 2017 no lo hubieran permitido.



