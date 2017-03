Senado prevé citar a Videgaray para definir relación México-EU Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP) "En este momento le voy a hablar al presidente de la Junta de Coordinación Política, que está en Guanajuato -en el informe del gobernador-, para proponerle que el martes invitemos al Canciller y ya tengamos un documento, que ya lo trabajamos en el Senado, que contemos con el punto de vista de la Cancillería y podamos darlo a conocer”, dijo este jueves Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado.

Por su parte, Miguel Barbosa señaló que dicho decreto se desvanece, pues los legisladores y la cancillería mexicana no se han puesto de acuerdo.

"El decreto está empezando a hacer agua, por ahora interpretaciones jurídicas de que si el Senado puede expedir un decreto o no, o de dónde sale la palabra decreto y les dije ‘a ver, quítenle el nombre decreto, quítenle el nombre de acuerdo, es un documento, tiene que ser un documento prescriptivo para contener una estrategia de política exterior, tiene que ser eso’”

Barbosa Huerta ya presentó un borrador del decreto, el cual busca acciones en contra de la construcción del muro fronterizo de Trump; acciones de protección integral de los migrantes en Estados Unidos; en materia de comercio bilateral y trilateral; así como en materia de cooperación de seguridad, entre otras.



elpais@imagenzac.com.mx En el Senado de la República consideran citar para este martes al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a fin de alistar el decreto legislativo para definir principios, objetivos, metas e imponga límites al Gobierno mexicano en el diálogo con su contraparte estaduniense.Por su parte, Miguel Barbosa señaló que dicho decreto se desvanece, pues los legisladores y la cancillería mexicana no se han puesto de acuerdo.Barbosa Huerta ya presentó un borrador del decreto, el cual busca acciones en contra de la construcción del muro fronterizo de Trump; acciones de protección integral de los migrantes en Estados Unidos; en materia de comercio bilateral y trilateral; así como en materia de cooperación de seguridad, entre otras. Agregar a favoritos luis videgaray

senado

relacion

eu