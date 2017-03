Senado propone muro en Texcoco Excélsior

La Conagua debe informar en un plazo de 30 días sobre el Proyecto Parque Ecológico, que está junto al nuevo aeropuerto que se construye.



Mediante un punto de acuerdo, turnado por la Mesa Directiva del Senado a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen, advierten que el terreno se vuelve más atractivo para lucrar de manera ilegal porque está cerca del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).



“Todos sabemos de los grandes intereses que hay en torno al proyecto del NAICM y los jugosos negocios que pueden estar relacionados con la invasión y venta ilegal de terrenos”, advirtió el senador Víctor Hermosillo, integrante de la Comisión Especial del Senado que da seguimiento a la megaobra.



Como primer tema, el Punto de Acuerdo exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a rendir un informe en un plazo no mayor a 30 días sobre la situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de las mil 721 hectáreas del Proyecto Parque Ecológico.



Y es que otro de los temas que preocupan, externó el legislador, es que el Parque Ecológico funcionaría como área de amortiguamiento ambiental en la zona del nuevo aeropuerto.



“Los de Grupo Aeroportuario dicen, ‘lo nuestro empieza desde la barda que ya le pusimos al aeropuerto y hacia adentro’. Pero toda esa área forma una situación que en su principio es un Parque Ecológico del Lago de Texcoco, que se trata de dejar un área primero por inundaciones excedentes de la zona metropolitana. Ahorita esa área está descubierta y también ocuparla (ilegalmente) sería impacto ambiental”, explicó a Excélsior.



LANZAN EXHORTO

Como segundo punto, exhortan a la Conagua a que, de manera inmediata, establezca vigilancia en la zona, propiedad de la nación; como tercer punto llama a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que licite y construya a la brevedad un sistema de cercado y protección a todo el terreno.



“Si no está cercado el resto qué puede pasar, pues mucho. Es un área que con el tiempo va tener un valor muy grande y con el tiempo también debería estar dedicada a las demasías pluviales”, dijo.



MÁS RESPALDO

La propuesta está suscrita también por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks.



-Senador, ¿ya calcularon cuánto costaría una barda o protección de este tipo?



“No, nada más nosotros pedimos que vean la forma de protegerlo. El aeropuerto se cercó con una barda de varios metros que hizo el Ejército a un costo alto, como 50 mil pesos metro lineal, pero y está hecho eso.

Lo que se debe entender es que dadas las circunstancias y lo que se está haciendo ahí es que hay que proteger está área. Puede ser invadida”, contestó.





