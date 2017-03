Senado se queda sin café gratis; congelan plazas y recortan viajes Excélsior

En general, reduce un 10% sus gastos en todas las áreas de actividades administrativas y de servicios personales mediante 30 disposiciones. Como primer punto establece la política de "crecimiento cero", respecto de la creación de plazas de estructura y de honorarios.



De acuerdo al plan de austeridad y disciplina presupuestaria 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, las vacantes por renuncia, despido o movimientos de nivelación en el Senado podrán “cubrirse con prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios hasta por el equivalente al importe neto del setenta por ciento (70%) de los recursos que correspondan a la plaza respectiva”.



También señala que las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas deberán reducir, en forma gradual, al menos en un diez por ciento el número y monto de la contratación de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios profesionales, siempre que con ello no se afecte el trabajo legislativo.



Entre las nuevas medidas de austeridad, se prohíbe incrementar el parque vehicular; es decir, no se comprarán más vehículos o camionetas de las que disponen hoy los senadores y personal de la Cámara alta, cuando menos este año.



El ahorro también llegó en los servicios de alimentos. Se dispuso que “durante las visitas guiadas solicitadas por senadores, instituciones educativas, organizaciones o personas que desean conocer los inmuebles del Senado de la República, no se proporcionarán servicios adicionales, como son box lunch, servicio de cafetería, etc”.



Además, en general “los servicios de alimentación en las reuniones de Comisiones Legislativas se reducirán al menos en un diez por ciento respecto de los proporcionados en 2016, y siempre que éstas se realicen en instalaciones del Senado”. "Los servicios de alimentación para eventos protocolarios fuera de la Sede del Senado se eliminan, con excepción de aquéllos que autorice la Mesa Directiva, previa justificación del área solicitante”, indica.

Se apunta también que los gastos por servicios de impresión digital y fotocopiado deberán reducirse al menos en un diez por ciento, respecto de los erogados en 2016.



Cabe destacar que el pasado 25 de enero Excélsior informó que el Senado de la República gastó 24 mil 93 pesos diarios en fotocopias, en un periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del año pasado, bajo un contrato por adjudicación directa con la empresa Estratec SA de CV, por un millón 469 mil 720 pesos.



La reducción de gastos también aplica en erogaciones por materiales y suministros de oficina, consumibles de cómputo, servicios de impresión digital, entre otros.



En el rubro de viáticos y pasajes, se implementarán acciones para reducir al menos en un diez por ciento los gastos destinados a las comisiones, representaciones, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación parlamentaria, foros o viajes de trabajo nacionales e internacionales de senadores como personal de equipo de trabajo.



Excélsior informó el pasado 7 de febrero que esta cámara legislativa gastó entre enero y septiembre del 2016 un total de 17 millones 27 mil pesos en 57 viajes internacionales realizados por los senadores. "Ningún funcionario podrá asistir en representación de los legisladores, a viajes de trabajo o reuniones parlamentarias”, apunta.



