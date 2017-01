Senado tiene plan para economizar Excélsior

El senador del PVEM no dio a conocer cuánto dinero se ahorrará el Senado con estas medidas; sin embargo, expuso que con esto se responde a las condiciones económicas por las que atraviesa el país.



Por ejemplo, una de las medidas es reducir 10% los recursos destinados al consumo de combustible para vehícu-

los automotores. Excélsior dio a conocer que la Cámara gastó el año pasado 6.2 millones de pesos en vales de gasolina, por lo que, de aplicarse estrictamente la medida de austeridad, los senadores podrían ahorrar al menos 620 mil pesos por este rubro.



Asimismo, se tendrán que reducir al menos 10% respecto al año anterior, los gastos de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones que soliciten los órganos de gobierno, grupos parlamentarios, comisiones, legisladores, áreas técnicas, administrativas y parlamentarias.



Ese mismo porcentaje aplica en los gastos de conservación y mantenimiento de Cámara, en la alimentación en comisiones legislativas, en la edición y coedición de libros o cualquier publicación, en las copias, el uso de líneas telefónicas y en comunicación social.



Se aplicará el criterio de “crecimiento cero” respecto a la creación de plazas de estructura y honorarios. Las plazas que se desocupen por renuncia, despido o movimientos de nivelación serán congeladas provisionalmente; mientras que se prevé una reducción de 10% en las contrataciones por honorarios.



Cabe destacar que este diario dio a conocer que en 2016 el Senado destinó 406 millones 311 mil 900 pesos a los honorarios legislativos.



El acuerdo que se tomó en la institución advierte que “en el ejercicio del presupuesto y la administración de los recursos humanos, técnicos, materiales y de servicios, los servidores públicos de las áreas parlamentarias y técnicas se abstendrán de destinar fondos, bienes o servicios tales como vehículos, papelería, inmuebles y otros equipos, en favor de partidos políticos o candidatos”.



Pablo Escudero precisó que las medidas de austeridad no afectarán el cumplimiento de las metas y objetivos de los trabajos legislativos.



