Senadores del PRD ratifican a Barbosa para la coordinación

La decisión de dejar a Barbosa al frente del PRD en el Senado, fue avalada con 15 votos de un total de 19 senadores perredistas que integran la bancada. Quiero decirles que el Grupo Parlamentario del PRD está unido, mantenemos una cohesión -que por cierto, pocos entienden- y que vamos a tener un comportamiento de mucha responsabilidad en este momento", dijo Barbosa.

LA MESA DIRECTIVA NO ALCANZÓ POSICIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE PADIERNA



Luego de reunirse este jueves, la Mesa Directiva del Senado de la República no alcanzó posición sobre reconocer a Dolores Padierna como coordinadora temporal del PRD o seguir trabajando con Miguel Barbosa. Acordaron tomarse más tiempo para analizar el caso.



Sin embargo, entre los integrantes de este órgano de la Cámara Alta hubo posiciones encontradas.



Mientras los vicepresidentes Luis Sánchez y Octavio Pedroza apuntaron que hoy para la Mesa Directiva la bancada del PRD no tiene hoy coordinador, el presidente Pablo Escudero validó a Barbosa.

Sí, el coordinador en estos momentos es el senador Barbosa, a reserva de que la Mesa Directiva de manera colegiada tome una decisión”, dijo Escudero Morales.

El senador Luis Sánchez dijo al momento “la decisión es que no hay una decisión”;mientras el senador Octavio Pedroza dijo a Excélsior “la postura es que no hay postura".



¿En este momento la Mesa no avala ni a Barbosa ni a Padierna? Dicho en otras palabras, no hemos construido el criterio que tiene que ser fundamentado en el reglamento del Senado", contestó Pedroza.

BARBOSA AGRADECE QUE SE DÉ TIEMPO AL ANÁLISIS



El senador Miguel Barbosa Huerta agradeció la decisión de la Mesa Directiva de “conceder el tiempo necesario” para analizar los documentos relativos a su remoción como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, antes de tomar una decisión. No hay más nota que esa, para el Senado sigo siendo el coordinador aunque la opinión de algunas fuentes lleve a una posición en otro sentido, yo respeto mucho eso”, dijo en conferencia.



