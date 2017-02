Senadores y CCE piden a Peña no recibir a secretarios de EU Excélsior

Desde el Senado de la República, el líder empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió al Ejecutivo federal que sea los secretarios mexicanos quienes se reúnan con sus pares estadounidenses, Rex Tillerson, de Estado; y con el general John Kelly, de Seguridad Interior. "Cada quien en su tiempo y cada quien en su canal. El presidente tiene sus propios secretarios que tengan el diálogo que corresponda”, comentó.

En entrevistas por separado, senadores de distintas bancadas estuvieron de acuerdo. La panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores consideró no hay condiciones para el encuentro. "El presidente de la República no debe reunirse con los secretarios, los secretarios deben reunirse con secretarios, no con el Presidente de la República, cuando las cosas empiecen a caminar mejor y pueda haber un diálogo civilizado, racional y constructivo con el presidente estadounidense, es entonces que el presidente debe reunirse con el presidente”, dijo. El coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, destacó que no son bienvenidos. "Para nosotros, para el Grupo Parlamentario del PRD, no son bienvenidos. La presencia de ellos, ante un ambiente de amenazas y de hostilidad desde su gobierno, los hace que no sean bienvenidos”, expuso.

Por su parte, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, destacó que es decisión del presidente recibir a los secretarios o no.



