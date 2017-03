Señalamientos contra Flavino no tienen sustento, afirma abogado Excélsior

El jurista explicó que los señalamientos contra Ríos Alvarado no están sustentados, ya que todo partió con una “suposición” por parte de la dirigencia del PRD en Veracruz en contra de su cliente por presuntamente haber prestado a Duarte un helicóptero para huir.



Sin embargo, enfatizó que no hay documentos que comprueben que Ríos Alvarado haya prestado la aeronave y la Fiscalía estatal no ha probado que en ese momento Duarte ya era prófugo.

Un dirigente de un partido estatal del PRD presenta una denuncia porque supone que Flavino le prestó un helicóptero a Duarte y huyera, en ese tenor no está probado que Duarte en esa época fuera un prófugo y que Flavino haya prestado la aeronave”, aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Aseguró que la Fiscalía construye un caso sin sustento, porque además ésta interrogó a una persona, “sin un cargo en específico” en la Dirección de Servicios Aéreos local, quien afirma que Ríos Alvarado le avisó para que otorgaran las facilidades a Duarte para usar un helicóptero.



Reyes Peralta destacó que, en este punto, es ilógico que un gobernador se dirija a una persona sin cargo, en lugar de un alto mando.



“La Fiscalía estatal interroga a una persona, como a un portero, sin un cargo en específico, y dice que Flavino le dijo que le diera las facilidades a Duarte.

Es ridículo que un gobernador no se dirija a los responsables de servicios aéreos y le dé un aviso a alguien que no tiene un cargo específico”, explicó el abogado.

Además, destacó en el programa Primera Emisión que los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento y tráfico de influencias, que se le imputan a Ríos Alvarado, no son graves y sus sentencian no son acumulables.

Los abusos no son graves y los cargos no pueden sumarse para sancionar al acusado. La medida cautelar de un año viola la presunción de inocencia y sus derechos humanos”, aseguró el litigante.

Agregó que el exmandatario interino de Veracruz no fue citado a declarar en su carpeta de investigación, como es su derecho, pues las autoridades afirmaron que “si se enteraba de la orden de aprehensión huiría de la justicia”, refirió Reyes Peralta, quien calificó esto como “una aberración jurídica”.



Flavino fue arrestado el pasado fin de semana cuando salía de su residencia en el fraccionamiento El Lago, en Veracruz.



El 12 de marzo fue ingresado a la Sala 2 de Juicios Orales en la comunidad Pacho Viejo.



