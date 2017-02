Señalan atrasos en materia de transparencia Excélsior

De acuerdo con la métrica de Gobierno Abierto, presentada en la sesión delSistema Nacional de Transparencia (SNT), los sujetos obligados tienen canales de contacto deficientes. De hecho, 7.4 de los sujetos (obligados) no tienen un método de contacto, ni teléfono. Y 71 por ciento de los sujetos obligados, este eso el dato verdaderamente preocupante, tiene métodos de contacto, pero no funcionan", detalló Guillermo Cejudo, investigador del CIDE.

Además, persisten prácticas de opacidad que obstaculizan el acceso a la información.



Es decir, la interposición de prórrogas, prevenciones que resultan en solicitudes improcedentes, uso inadecuado de la protección de datos personales o cambio de modo en la entrega de la información solicitada.



