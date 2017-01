Señas astrales de los zacatecanos Salvador Lira

Mapa de la ciudad en "Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas". (Cortesía) Descripcion breve de la Muy Noble, y Leal Ciudad de Zacatecas… del conde de Santiago de la Laguna, José Rivera de Bernárdez, el texto fundacional de tal espacio más importante de todo el ciclo virreinal. Impreso por José Bernardo de Hogal (1732), es una disertación, entre el barroco y la conciencia borbónica, que propone un cuadro y balance de los devenires de la región: fundación, historia, recursos y arquitectura.



Son tres razones que demuestran el vaivén de un encuentro epistemológico entre varios modelos de pensamiento: el punto II Del clima, latitud, longitud, y estrellas verticales de esta ciudad; el III Dase razón del signo, que domina esta ciudad, y temperamento de ella; y el IV Del planeta, que domina es esta ciudad.



Sobre el segundo, el conde refiere, desde una perspectiva que atendía al pensamiento matemático y astral moderno, cuál era la situación y posición de Zacatecas, sea latitud, longitud o incluso la cuenta de las horas del día, siendo el mayor:

[…] de trece horas, y veinte, y cinco minutos; que es cuando el Sol pasa por el primer punto de Cancro, que en el presente entra a los veinte, y dos de Junio. El menor es de diez horas, y treinta, y cinco minutos: que sucede, cuando entra el Sol en el primer punto de Capricornio, a los veinte; y dos de Diciembre […].

El tercero es una razón simbólica, que pareciera estar alejado de los modelos ya en boga, si no fuera por la personalidad que distingue. Casi medio siglo antes, Sigüenza y Góngora había arremetido en contra de la astrología judiciaria –sobre el mandato de las esferas celestes en los hombres– derogando los postulados del jesuita alemán Eusebio Kino.



Así, las estrellas no traían buenos o malos presagios, ni tampoco designaban el pensar de los hombres.

El conde argumenta que es el signo de Sagitario el dominio de la ciudad, “[…] porque es el temperamento de ella tan vario […] en un mismo día se suele experimentar aire, agua, frío y calor con tanta constancia en ser inconstante.”



La posición no es gratuita debido a que esta variante, según el conde, es tanto en el clima, como en las riquezas y pobrezas de una ciudad. Así ha sucedido: en sus momentos de mayor proeza, altiva, en sus desgracias, paupérrima.



De esferas del empíreo: “[…] porque aunque hallo en ella a Júpiter, en su diurna casa, gozo, y triplicidad, y a Marte tan solo en su término […] siendo de esta la naturaleza colérica, muy propia de los belicosos ánimos Zacatecanos.”



Sagitario, Júpiter y Marte son parte de un perfil que resalta el conde, a fin de posicionar la ciudad en el contexto astral, por tanto, personificar a sus hombres en la Historia del mundo.

*Escritor e investigador



Es la Descripcion breve de la Muy Noble, y Leal Ciudad de Zacatecas… del conde de Santiago de la Laguna, José Rivera de Bernárdez, el texto fundacional de tal espacio más importante de todo el ciclo virreinal. Impreso por José Bernardo de Hogal (1732), es una disertación, entre el barroco y la conciencia borbónica, que propone un cuadro y balance de los devenires de la región: fundación, historia, recursos y arquitectura.Son tres razones que demuestran el vaivén de un encuentro epistemológico entre varios modelos de pensamiento: el punto II Del clima, latitud, longitud, y estrellas verticales de esta ciudad; el III Dase razón del signo, que domina esta ciudad, y temperamento de ella; y el IV Del planeta, que domina es esta ciudad.Sobre el segundo, el conde refiere, desde una perspectiva que atendía al pensamiento matemático y astral moderno, cuál era la situación y posición de Zacatecas, sea latitud, longitud o incluso la cuenta de las horas del día, siendo el mayor:El tercero es una razón simbólica, que pareciera estar alejado de los modelos ya en boga, si no fuera por la personalidad que distingue. Casi medio siglo antes, Sigüenza y Góngora había arremetido en contra de la astrología judiciaria –sobre el mandato de las esferas celestes en los hombres– derogando los postulados del jesuita alemán Eusebio Kino.Así, las estrellas no traían buenos o malos presagios, ni tampoco designaban el pensar de los hombres.El conde argumenta que es el signo de Sagitario el dominio de la ciudad, "[…] porque es el temperamento de ella tan vario […] en un mismo día se suele experimentar aire, agua, frío y calor con tanta constancia en ser inconstante."La posición no es gratuita debido a que esta variante, según el conde, es tanto en el clima, como en las riquezas y pobrezas de una ciudad. Así ha sucedido: en sus momentos de mayor proeza, altiva, en sus desgracias, paupérrima.De esferas del empíreo: "[…] porque aunque hallo en ella a Júpiter, en su diurna casa, gozo, y triplicidad, y a Marte tan solo en su término […] siendo de esta la naturaleza colérica, muy propia de los belicosos ánimos Zacatecanos."Sagitario, Júpiter y Marte son parte de un perfil que resalta el conde, a fin de posicionar la ciudad en el contexto astral, por tanto, personificar a sus hombres en la Historia del mundo.

