Sener: sólo hay gasolina para 3 días; creció demanda en 13 años

Además, se ha rezagado en la producción de gasolinas y en la actualidad importa hasta 53% de los combustibles.



Dijo que el mercado ha ido creciendo de manera sostenida, pero la infraestructura de Pemex no se ha ampliado. En los últimos 13 años el país incrementó aceleradamente el consumo y pasó del octavo al cuarto lugar como consumidor global de gasolinas.



El sistema de almacenamiento y reparto de Pemex es insuficiente y se ha recurrido a los autotanques, que son 14 veces más caros que los ductos, lo que implica pérdidas.





“SÓLO PARA 2 O 3 DÍAS, EL INVENTARIO DE GASOLINA” El país atraviesa una situación adversa de seguridad energética en su capacidad de almacenamiento de gasolinas, ya que en inventarios únicamente se cuenta con combustibles para dos días o máximo tres de consumo, lo equivalente a 7% de la capacidad recomendada internacionalmente, informó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.



Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para argumentar el incremento de 20% en el precio de los combustibles, el funcionario dijo que el país se ha rezagado en la producción interna de gasolinas y actualmente importa hasta 53% de los combustibles que consume.



Explicó también que el sistema de almacenamiento y reparto es insuficiente para abastecer las necesidades actuales del país. El mercado de combustibles de México ha ido creciendo de manera sostenida, pero la infraestructura no se ha ampliado, en los últimos 13 años el país incrementó aceleradamente el consumo de combustibles, pasó del octavo al cuarto lugar como consumidor global de gasolinas”, resaltó Joaquín Coldwell.

En este sentido, el titular de la Sener precisó que el sistema de almacenamiento y reparto también enfrenta un escenario adverso, ya que además de ser insuficiente para satisfacer las necesidades actuales del país, se ha tenido que recurrir a otros medios de transporte como los autotanques que son 14 veces más caros que los ductos e implica pérdidas para la empresa estatal. Durante décadas, nuestra empresa nacional de hidrocarburos tuvo que asumir todos estos costos, a través de una fórmula de Precio Único Nacional, misma que no siempre lograba compensar los gastos”, destacó.

Al respecto, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se refirió al desabasto registrado en diversas entidades a finales del año pasado, y aseguró que está garantizado 99.9% del suministro en todo el país. La última terminal que se liberó fue en Baja California; fuera de ésa hay seis estaciones de servicio con niveles críticos de gasolinas, que no quiere decir que no tengan, pero con niveles críticos de un total de 11 mil”, puntualizó. LOS HUEVOS DE ORO Durante las más de cinco horas de comparecencia se hicieron señalamientos a lo expresado por el presidente Enrique Peña Nieto respecto al gran yacimiento de Cantarell, que obligó a México a entrar a un nuevo modelo de consumo de combustibles “sin precios artificiales”, porque “la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando”.



El senador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, llamó al gobierno federal a hacer a un lado el cinismo de decir que se acabó “la gallina de los huevos de oro”, pues eso equivale a renunciar al aprovechamiento de los enormes recursos naturales en hidrocarburos con que aún cuenta el país.



El vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, afirmó que los “huevos de oro” fueron agotados en gastos infructuosos. No busquemos dónde está la gallina; busquemos qué hicimos con los huevos de oro de la gallina. Y está muy claro qué hicimos: Estelas de Luz, bicentenarios, dispendios en los estados, repartos indiscriminados de recursos”, reviró.

LOS ARGUMENTOS La baja producción y la falta de capacidad para almacenar el combustible antecedieron al llamado gasolinazo. Una de las razones para el desabasto de combustible en varios estados del Bajío y centro del país, como Excélsior informó, es porque Pemex no estaba preparado para almacenar tales volúmenes de gasolina importada.

Durante julio, el mes con mayor importación de 2016 y de toda la historia productiva de Pemex, las seis refinerías del país sólo produjeron 30% de la gasolina que se necesitaba para el consumo de la población, y compró 565 mil barriles diarios.

Los recortes al presupuesto de Pemex tuvieron un impacto negativo en los índices de producción; al cierre de 2016 el volumen fue de 2 millones 154 mil barriles diarios, cifra que sería la más baja desde 1981.

Según el gobierno, en la actualidad no existen ya más alternativas para subsidiar el precio de la gasolina y que éste debe reflejar hoy su costo verdadero en el mercado.

Tres razones fundamentales que da el gobierno para justificar el aumento al precio del combustible que distribuye Pemex: el precio internacional del petróleo subió 60% durante 2016; el tipo de cambio creció 13% en el mismo periodo, y el precio internacional de la gasolina subió más de 25% en la mayoría de los países.

DESCARTAN ABRIR MÁS REFINERÍAS Petróleos Mexicanos (Pemex) negó la posibilidad de construir nuevas refinerías para revertir el severo declive en la producción de combustibles para abastecer la demanda interna.



Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, José Antonio González Anaya, director de la empresa, reconoció que al cierre del año pasado el procesamiento de crudo en las seis refinerías del país fue de apenas 964 mil barriles por día, siendo éste el volumen más bajo de las últimas décadas.



El funcionario también reconoció que “no hay medidas para resolver” el aumento en el robo de combustibles, por lo que la única solución viable es tener una mayor vigilancia.



