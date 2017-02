Sentencian al exjefe del FMI a prisión en España AP

La Audiencia Nacional de España halló culpable a Rato de apropiación indebida de fondos durante su período al frente de Bankia, del 2010 al 2012. El banco, que luego tuvo que ser rescatado por el gobierno, halló que las tarjetas de crédito fueron usadas para realizar compras irregulares que no fueron declaradas.



En su fallo, la corte dijo los otros 64 acusados en el caso fueron sentenciados a penas en prisión por períodos de entre tres y seis años.



Rato, quien también fue ministro del gobierno español, niega haber hecho algo malo en el caso del escándalo de "las tarjetas black". Fue jefe del FMI del 2004 al 2007 y dirigente del Partido Popular, oficialista, de 1996 al 2004 en España.



