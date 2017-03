Ser la mejor, desde cualquier trinchera Karla Padilla

Susan Cabral Bujdud es la fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en Zacatecas y su iniciativa surgió cuando su único hijo, ahora de 26 años, debió hacer frente a esa enfermedad.



“Cuando mi hijo se enfermó me enojé con Dios y con la vida; pero, después, supe que era para que yo, en un momento, pudiera ayudar a todas esas familias que estaban igual”.



Aunque, resaltó, el proceso fue muy complicado, cada que se encontraba con un obstáculo lo saltaba y contó con el apoyo de su familia y amigos lo que lo hizo cada día menos duro.



Refirió que al conocer más sobre los trabajos de AMANC en otros estados del país, comenzó a gestionar recursos y diversos apoyos, ante la iniciativa privada como con las autoridades estatales. “Tuve muchas antesalas. Hubo mucha gente que se preguntaba quién era yo y qué quería. En ese momento creo que se imaginaban que era para mi propio beneficio, además, porque era yo quien daba la cara”, dijo.

Dado que en el estado no había una alta participación de organizaciones no gubernamentales, buscó obtener becas en universidades e instituciones públicas para capacitarse ya que “no podía dejar el proyecto, porque lo viví en carne propia y sabía las necesidades de tanta gente”.



Desde la apertura de AMANC 532 niños han recibido atención quienes, junto a los ya reintegrados a sus comunidades y a los cinco descendientes de los mismos, representan una parte del resultado de sus esfuerzos.



Sin embargo, pese a esta y otras satisfacciones, Susan Cabral asegura que la inversión más fuerte que tuvo que hacer fue perderse momentos importantes con su familia aunque, aseguró, la apoyan en cada acción que emprende para ayudar a quién atraviese por una situación desafortunada. “Ya le he pedido perdón a mi familia, porque me enfoqué tanto a este maravilloso proyecto por el cual cancelé vacaciones y dejé parte de mi vida social. Pero me ha llenado más ver la felicidad en tanta gente”, expresó.

Desde la esfera pública

En la actualidad se desempeña como titular de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Zacatecas donde, expresó, trabaja con una visión ciudadana a favor de integrar a las mujeres en todos los sectores sociales. “Estoy contenta con esta nueva experiencia; mi visión es totalmente ciudadana y empresaria donde realmente trato de cuidar el recurso y de atender a la gente como se merece”.

En este Día de la Mujer, invitó a la reflexión en conjunto sobre qué es lo que se quiere lograr y cómo hacerlo para impulsar la participación de este grupo que catalogó como pilar social y laboral.



“Puedes ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor empresaria y la mejor líder del mundo. Yo creo que, desde nuestras trincheras y respaldadas por los que amamos, podemos llegar a ser las mejores mujeres”, finalizó.





