Ser policía, una labor poco valorada: Haro

Derivado que desde hace varios años se tiene la incertidumbre sobre la permanencia de los oficiales en la corporación ante la presentación de múltiples evaluaciones de su desempeño, el director, Arturo Leija Iturralde mencionó que no se ha logrado la meta de engrosar las filas.



Esto a pesar de que son decenas de aspirantes, quienes semana tras semana se presentan a solicitar su ingreso a la corporación.



El funcionario municipal dijo que en la actualidad, de 120 uniformados, el 50% tiene la acreditación que corresponde y el resto, se encuentra a la espera de lograr el requisito.



Explicó que esperan las nuevas disposiciones de la Federación, con respecto a la operación de la dirección y confía en que por lo menos, no se deba dar de baja a quienes aún no acreditan sus certificaciones. Como ocurrió en 2014, cuando se enfrentaron a una depuración.



Pese a estas situaciones, refirió que la coordinación con otras instancias de seguridad en el municipio no se ve rebasada por los hechos que aquejan a la población.



Refirió que persiste el rumor de que elementos de la Secretaría de Marina no regresarán a Fresnillo, pero no hay un comunicado oficial al respecto.



Cuestión de honor

“Aunque con unas largas jornadas y un salario bajo, cada día estamos conducidos por el honor y por cumplir nuestra misión de dar seguridad a los ciudadanos”, expresó Manuel Alejandro González, elemento de la dirección al dirigirse a las autoridades en el marco de la celebración.



Durante su discurso, el oficial reconoció la entrega, principalmente, de sus compañeras quienes son ejemplo para el resto de los uniformados al cumplir su labor diaria.



Por su parte, Leija Iturralde y el alcalde José Haro de la Torre coincidieron en reconocer la entrega de los elementos que día a día salen a la calle en El Mineral, con la incertidumbre de regresar a sus hogares en el cumplimiento de su labor.



El presidente municipal expresó que su labor es poco valorada, ante la situación compleja que vive Fresnillo.



En el marco de la celebración, las autoridades entregaron los certificados de la recategorización de los oficiales y se les notificó que esta semana, recibirán un recurso económico extraordinario a su salario como incentivo por su actividad.



El alcalde entregó a la corporación tres camionetas y un automóvil para complementar sus acciones, además del reparto de uniformes, equipo táctico, cinco armas largas y municiones.



En el convivio participaron regidores y algunos funcionarios de la administración municipal.



