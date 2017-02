Sera George Clooney padre de mellizos AP

Los Clooney tendrán mellizos en junio, dijo Julie Chen el jueves en el programa "The Talk" de CBS. George Clooney le dijo a Chen a finales de enero que su esposa está embarazada, dijo la presentadora del programa.

La noticia de los Clooney llega tras el anuncio de Beyonce y Jay Z quienes dijeron la semana pasada que también esperan mellizos.

Un publicista de George Clooney no respondió a una solicitud para conocer sus comentarios. Los hijos serán los primeros para el actor y la abogada, quienes se casaron en 2014.





redaccion@imagenzac.com.mx

george clooney

mellizos

embarazo