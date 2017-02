Será un partido dinámico: Ricardo Rayas Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Dorados por la mínima diferencia, el timonel del equipo de Mineros, Ricardo Rayas, enfatizó que se tiene que dar vuelta a la página a la brevedad ya que tienen en puerta dos importantes compromisos cuando el próximo miércoles reciban al Alas en Copa MX y el sábado visiten a Tapachula en el Ascenso MX.



Por principio de cuentas el estratega indicó que hubo algunos puntos que no le gustaron pero que, puntualizó, corregirán en los entrenamientos, “hay situaciones a las que hay que corregir y que lo vamos a hacer durante esta semana, tenemos una revancha pronto en el partido de Copa y tenemos nuevamente una salida que será complicada pero el equipo va a llegar bien a los compromisos”, indicó.



La plantilla tuvo la acostumbrada sesión matutina sobre el Estadio Francisco Villa y donde el director técnico del conjunto zacatecano trabajó con mira a su primer partido de la semana, el Atlas, dentro de la fecha 5 de la Copa MX; y aseguró que utilizará el once habitual que ha venido jugando en este certamen. “El Atlas es un equipo muy dinámico y por lo mismo nosotros pensamos poner un equipo también dinámico, les hicimos un buen partido en Guadalajara, sé que los partidos son totalmente diferentes, pero confío plenamente que los muchachos van asumir ese compromiso bastante bien“.

Ricardo Rayas expresó que espera que la afición regrese en buen número este miércoles cuando Mineros reciba al Atlas sobre el Estadio Francisco Villa a las nueve de la noche, “la afición siempre es importante yo no me voy a cansar de decirles que hace falta su apoyo, estoy seguro que van a responder porque tenemos una afición muy noble”, enfatizó el estratega.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Tras el perder el invicto en Culiacán ante lospor la mínima diferencia, el timonel del equipo de Mineros,, enfatizó que se tiene que dar vuelta a la página a la brevedad ya que tienen en puerta dos importantes compromisos cuando el próximo miércoles reciban al Alas en Copa MX y el sábado visiten a Tapachula en el Ascenso MX.Por principio de cuentas el estratega indicó que hubo algunos puntos que no le gustaron pero que, puntualizó, corregirán en los entrenamientos, “hay situaciones a las que hay que corregir y que lo vamos a hacer durante esta semana, tenemos una revancha pronto en el partido de Copa y tenemos nuevamente una salida que será complicada pero el equipo va a llegar bien a los compromisos”, indicó.La plantilla tuvo la acostumbrada sesión matutina sobre el Estadio Francisco Villa y donde el director técnico del conjunto zacatecano trabajó con mira a su primer partido de la semana, el Atlas, dentro de la fecha 5 de la Copa MX; y aseguró que utilizará el once habitual que ha venido jugando en este certamen.Ricardo Rayas expresó que espera que la afición regrese en buen número este miércoles cuando Mineros reciba al Atlas sobre el Estadio Francisco Villa a las nueve de la noche, “la afición siempre es importante yo no me voy a cansar de decirles que hace falta su apoyo, estoy seguro que van a responder porque tenemos una afición muy noble”, enfatizó el estratega. Agregar a favoritos deportes

futbol mexicano

liga de ascenso

mineros de zacatecas