Serena Williams conquista el Abierto de Australia

Compartir: Liga Compartir: (AP) Serena Williams cargó el trofeo de campeona de un Grand Slam por vigésima tercera ocasión, entrando a la historia grande del tenis. También recibió una carta de felicitaciones y un par de zapatillas especiales de Michael Jordan, el nombre más identificado con el número 23.



Y su hermana Venus estuvo allí mismo para felicitarla con un abrazo. A Venus le tocó mirar desde corta distancia, y derramó más lágrimas de alegría que de pena tras sucumbir en la final de un grande por séptima vez por su hermana menor que no se cansa de fijar récords.



Serena ganó el sábado la final entre las hermanas, la novena que disputaron en un Grand Slam y la segunda en Australia, por 6-4, 6-4.



Con su séptimo título en el Melbourne Park, un récord en el torneo, Serena dejó atrás a Steffi Graf para quedar con la mayor cantidad de títulos de majors en la era abierta. Margaret Court, que estaba entre el público de la final, ganó 24 majors, pero 13 de ellos anteriores al sistema actual de competición.



Con su victoria en el estadio Rod Laver, Serena también recupera el primer puesto de la clasificación mundial, que había perdido en septiembre tras 186 semanas seguidas cuando Angelique Kerber ganó el Abierto de Estados Unidos.



Fue la primera final protagonizada por las hermanas desde Wimbledon en 2009. Venus, en el puesto 13 de la clasificación, volvía a la final de un major por primera vez en siete años y medio.



Al terminar el partido, Serena se quedó un momento sentada en la cancha, antes de que Venus caminara hasta su lado de la pista para abrazarla.



"Esto fue duro, de verdad me gustaría aprovechar este momento para felicitar a Venus", dijo Serena. "Ella es una persona increíble... Es mi inspiración".



Las Williams empezaron a jugar juntas en Compton, California, una localidad muy lejos de ser un semillero para el tenis, con su padre Richard y su madre Oracene como entrenador y mentora. Se entrenan y viajan juntos por todo el mundo.



"No habría forma de que llevara 23 sin ella", añadió. "Gracias, Venus, por inspirarme para ser la mejor jugadora que puedo ser e inspirarme para trabajar duro".



Williams ha ganado 15 títulos de individuales en majors desde la última vez que perdió ante Venus en una final de Grand Slam, la de Wimbledon en 2008.



