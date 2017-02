Servicios de grúas hacen negociazo con Tránsito Redacción

El negocio es muy redituable: tan solo el último año estas cuatro empresas hicieron 1964 arrastres de vehículos, de los que 607 fueron por el operativo alcoholímetro, según informes de la propia Secretaría de Seguridad Pública.



En este reporte se indica que Grúas Escobedo ofreció 1,245 servicios de arrastre, de los que 276 fueron por el alcoholímetro; Grúas Diro S.A. hizo 467, de los que 99 fueron del alcoholímetro y Grúas Arellano tuvo 245 servicios, en los que 230 correspondieron a conductores con aliento etílico. Grúas Márquez solo aparece con cinco, dos por alcoholímetro.



La SSP no especifica cómo se eligen a las empresas que dan el servicio, aunque reconoce que el pasado 20 de diciembre hubo una reunión en la que se definió que el cobro por servicio de arrastre en el alcoholímetro sería de 550 pesos. Por una infracción en zona conurbada cobran 350 pesos.



La pensión es de 60 pesos si se trata de un auto sedán, de 100 pesos si es un camión y 30 en las motocicletas. Si se trata de un accidente, para remolcar el vehículo serán 1,300 pesos, cantidad que puede incrementar por horas de maniobra adicionales.



La autoridades argumentan que el traslado a corralones de estas empresas se permite porque se les concesionó el servicio, como lo establece el artículo 60 de la Ley de Transporte Tránsito y Vialidad. Además, “ el artículo 159 del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado dispone que cualquier vehículo podrá ser retirado de la circulación y resguardado en los depósitos vehiculares dependientes, autorizados o certificados”.



Entre los motivos que justifican el remolque de un vehículo están no pagar las obligaciones fiscales, conducir en estado de ebriedad, estacionarse en sitios prohibidos, no facilitar la tarjeta de circulación para revisión, circular sin placas o que estas no sean legales y dejar la unidad abandonada más de 72 horas a partir del reporte.



Para recoger el vehículo en el corralón, el usuario debe comprobar que hizo los pagos correspondientes en Tránsito, comprobar la propiedad del vehículo, credencial de elector y tarjeta de circulación, si es que no le fue recogida.



En la lista de las 74 concesiones, hay varios que tienen más de una.



