Shakira y Vives defienden la originalidad de La bicicleta

La semana pasada, un juez en Madrid admitió a trámite la demanda del sello que representa a Liván Rafael Castellanos, conocido artísticamente como Livam y que argumenta que "La bicicleta" incluye un estribillo basado en una melodía y frase originales de su canción "Yo te quiero tanto" de 1997



Vives y Shakira cantan "Que te sueño y que te quiero tanto", mientras que Livam dice "Te quiero, yo te quiero tanto".



"Ni Carlos Vives ni Shakira han recibido copia de ninguna demanda que afecte a La bicicleta y por tanto se abstienen de hablar del tema", señala un comunicado enviado a The Associated Press el lunes por 42West, la firma de publicidad que representa a la cantante.



Una representante de la firma con sede en Madrid Écija Abogados, que representa a Livam en el caso, indicó que tras admitir el caso a trámite, el juzgado puede tardar varios días en hacer llegar la notificación a los demandados.



Recibida la notificación, el equipo legal de los superastros colombianos tendrá 20 días para responder con alegaciones.



"La bicicleta" ganó en noviembre los Latin Grammy a la grabación y canción del año y el próximo mes competirá por varios Premios Billboard a la Música Latina.



La recaudación de los derechos de autor a nivel mundial ha quedado suspendida de manera temporal por orden de la Sociedad General de Autores y Editores de España.



carlos vives

la bicicleta

plagio