Sí compré boletos de avión a familia migrante: diputada; desmiente al titular de la Sezami  

La legisladora recriminó que fueron falsas las declaraciones de Juan José Estrada, titular de la Secretaría del Migrante, quien decía que estos boletos los pagaba la procuraduría y no la diputada.

“Desde un primer momento me puse en contacto con la familia Castañeda y ofrecí brindarles todo el apoyo”, aseguró Aguirre.Incluso, manifestó que viajará con ellos para constatar que no tengan ningún problema con sus trámites en el territorio mexicano.

“Es un acto de congruencia política, es un acto de civilidad parlamentaria”, expuso al lamentar las declaraciones vertidas por el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, sean en el sentido de que “no se tiene la capacidad para proteger a los pocos que les va mal en el camino”.

Destacó que el auxilio que viene del sentido común “no se capitaliza, no se politiza”.

Reportó que los boletos los compró de su cuenta bancaria personal y no con herramientas legislativas. Mostró imágenes de reservación de vuelos Zacatecas-Tijuana para Rafael Castañeda y cuatro integrantes de su familia, con un costo de 29 mil 312 pesos.



juan jose estrada

lady trump

diputada

iris aguirre borrego

migrantes