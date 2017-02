Si empresas cancelaron inversión en SLP, vendrán otras: Peña Nieto Excélsior

Al hacer entrega del Libramiento Poniente de San Luis Potosí, el mandatario destacó que su Gobierno impulsa obras de infraestructura en diferentes sectores para seguir haciendo al país competitivo frente a otras naciones. México, agregó es un gran "centro logístico" dentro de América del Norte para las empresas. "Y si algunas empresas, como ya pasó aquí en San Luis Potosí decidieron cancelar proyectos de inversión vendrán otras, que no tengan duda. San Luis Potosí que está en el centro geográfico de nuestra nación va a seguir siendo atractivo para la inversión de otras empresas que van a invertir aquí y en otras partes de nuestra geografía nacional".

El mandatario señaló que hoy las empresas invierten dónde les parece atractivo para competir con otras empresas y México lo es por sus condiciones económicas y de infraestructura.



En este sentido, México ha trabajado en dos pilares: modernizar las leyes vigentes para hacerlo más atractivo y se logró con las reformas estructurales y con la construcción de infraestructura.



Acompañado del gobernador Juan Manuel Carreras, el Presidente Peña Nieto dijo que las inversiones han permitido disminuir en cifras record la tasa de desocupación de empleo, como la de enero pasado que fue del 3.6 por ciento, que este lunes dio a conocer INEGI.



La tasa de desocupación más baja que no había existido desde hace 11 años, esto es en consecuencia, generando más empleo. Felicidades quienes apuestan por México e invierten en México".



Más tarde, el mandatario federal inauguró la Unidad De Medicina Familiar No. 51, en la colonia María Asunción de SLP, que tuvo una inversión de 42 millones de pesos y con sus nuevas instalaciones beneficiará a 48 mil personas.



