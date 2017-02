Si EU se sale del TLCAN, Canadá lo mantendrá con México AP

Señaló que, aunque la relación comercial de Canadá es más importante con Estados Unidos, afirmó que “somos amigos y somos socios de México; es un socio muy importante, estamos aquí para repetirlo, no vamos a dejarlo de lado”.



Tenemos un tratado de libre comercio, pero si –Estados Unidos- se va, el TLC se vuelve de dos con México”, enfatizó el funcionario canadiense en entrevista televisiva.



Aseguró que el TLC no está muerto, pues el contacto de los funcionarios canadienses con secretarios de México sigue vigente es y es muy constante. Tras reiterar la intención de Canadá de revisar, modernizar y mejorar el tratado comercial, enfatizó que sus representantes mantienen comunicación frecuente con México respecto al tema comercial.



