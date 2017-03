Si fiscal es elegido por motivos políticos, el país se cae: aspirante Excélsior

Si el fiscal es nombrado por política e intereses el país se va a ir para abajo, no estamos para darnos ese tipo de lujos”, aseguró entrevista al periodista Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio.

La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que actualmente México es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, ya que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por transparencia Internacional, ocupa el lugar 123 de 173 naciones analizadas.



Ante esto, Padilla Sanabria indicó que se debe trabajar desde la fiscalía para cambiar esa visión y erradicar esta problemática nacional.

Estamos en un momento muy difícil, hay un estudio que decía que somos de los más corruptos por lo que debemos edificar un plan en materia anticorrupción”, dijo.

Respecto al retraso de las leyes anticorrupción en el Senado, la doctora en Derecho Penal aseguró: “México no puede esperar más, porque la corrupción está acabando con la sociedad”.



Dijo que en sus viajes y por sus estudios en el extranjero se ha percatado que los mexicanos son mal vistos debido a los temas de corrupción que aquejan al país y a la sociedad.



Destacó que la problemática de la corrupción en México es de tipo económica, cultural y jurídica.



Padilla Sanabria aseveró que de ser electa como fiscal trabajará para que el sistema en el país funciones, propondrá reformas para ello, investigará y buscará tener a la gente correcta.



México no puede esperar más, porque la corrupción está acabando con la sociedad: Lizbeth Padilla



Anunció que todos los jueves y viernes de marzo, en un horario de 15:00 a 18:00 horas dará cursos gratuitos y abiertos al público en general en la Cámara de Senadores sobre el Sistema nacional Anticorrupción.



En redes sociales la aspirante a la fiscalía ha publicado videos para hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.



