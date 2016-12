Sí llegaron los regalos esta Navidad Noé Marín

Nuevamente la solidaridad, el espíritu navideño y la unión de los zacatecanos hizo posible que cientos de niños de las colonias más marginadas de la capital tuvieran una gran navidad llena de ilusiones, alegrías y regalos.



El equipo de trabajo de la campaña Carta al Niño Dios comenzó la entrega de los juguetes desde temprana hora. Se visitaron las colonias Carlos Hinojosa, CTM, Toma de Zacatecas, Lomas de Bracho, Corea, España y Popular de Boquillas.



Gracias a la gran respuesta de los zacatecanos, se entregaron casi 200 juguetes que se tradujeron en memorables sonrisas y momentos inolvidables para la vida de los niños.



Oscarín, quien vive en la colonia Carlos Hinojosa y soñaba con tener un triciclo, brincó de la emoción y no paraba de reír al recibir su regalo, ya que no podía creer que el juguete que tanto deseó estuviera frente a él.



Dana Paola, una niña sonríete de 6 años que vive en la colonia Popular de Boquillas, pidió una bicicleta para ir a la escuela, al subir por primera vez a su regalo, contagió con su alegría y emoción a su madre.

Los hermanos Hernández Delgado, quienes trabajaron duro todo el año para conseguir sus juguetes, se sorprendieron, gritaron y agradecieron al recibir los juguetes, mostrando la unión de su familia, pese a los momentos difíciles.



Alejandrito, un niño de cuatro años de la colonia Lomas de Bracho, no soportó sus ganas de utilizar su regalo y con entusiasmo dio las primeras vueltas en la bicicleta que recibió, incluso, quería subir a su hermanito Gabriel.



Todos los niños respondieron con gran emoción y expresiones de felicidad cuando recibieron sus regalos, una prueba real de que, a pesar de los problemas económicos y los momentos críticos que han pasado, nunca perdieron la esperanza.



Conmovidas al ver la felicidad en los rostros de sus hijos, las madres agradecieron la solidaridad de los zacatecanos, ya que, sin conocer personalmente a los niños, les brindaron la oportunidad de vivir una navidad inolvidable.



Durante toda la campaña, hubo una gran respuesta por parte de los zacatecanos, ya que, incluso, a última hora buscaron la forma de entregar los juguetes y cumplir el sueño de alguno de los niños.



Imagen agradece a todas las personas que participaron y creyeron en esta noble campaña que, gracias a la gran solidaridad de los lectores, cada año lleva felicidad a los niños de los hogares más necesitados de la capital.



Donaciones

Con la donación de juguetes contribuyeron:



❚ Cristina Rodríguez Pacheco y familia

❚ Sistema Municipal DIF Guadalupe

❚ Angélica Muñoz y familia

❚ Judith Saucedo y familia

❚ Sigifredo Noriega Barceló

❚ Armando Cuevas

❚ Julio César Velasco

❚ Lourdes de la Rosa

❚ Isabel Cristina Álvarez

❚ Cecilia Tapia

❚ Guadalupe Ramírez

❚ Patricia Flores

❚ Alejandro García

❚ Claudia Díaz

❚ Gamaliel García

❚ Beatriz Mier

❚ José Manuel Pinedo

❚ Flor González

❚ Víctor Anaya

❚ Rafael Alcalde Navarro

❚ César Silva Ramos

❚ Eréndira Saucedo

❚ Ulises Pinedo

❚ Marla Pamela Morales Aguilar

❚ Alfredo Gil

❚ Ivonne Nava

❚ Erick González

❚ Aleida López

❚ Ramona Beltrán

❚ Ozaki Gil

❚ Cecilia Gil

❚ Fernando Luévano

❚ Marlem Silva Parga

❚ Yasuri Pacheco

❚ Jennifer Arias

❚ Heraclio Castillo

❚ J. Guadalupe Díaz

❚ Ariadna Fernández

❚ Fernanda Acosta

❚ Roberta de la Torre

❚ Sergio Mendoza

❚ María Guadalupe Frausto

❚ David Carrillo

❚ Lourdes Avelar

❚ David Vega

❚ Daniela Gómez

❚ Jorge Castañón Ixta

❚ Litzy Pinedo

❚ Arely Regalado

❚ Valeria Gil

❚ Eduardo Pesci

❚ Ignacio Esparza

❚ Carmen Martínez

❚ Heidi Montero

❚ César Navarrete

❚ Alejandro Wong

❚ José Manuel Barrón

❚ Sonia Valenzuela

❚ María del Carmen Salazar

❚ Jorge Romo, gerente de InBike









