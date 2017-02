Si no es en el centro no habrá expo:Talavera Marcela Espino

El gobierno local determinó que este año no se asignará presupuesto para la organización del evento, pues la recaudación que se obtiene no se compensa con la inversión que realizan.



María Elena Talavera Contreras, presidente de la expo, dijo que mantienen negociaciones con las autoridades locales para que aprueben la expo.



Explicó que de no recibir presupuesto de la administración municipal, están en condiciones de invertir en las estructuras para la colocación de la expo, siempre y cuando se apruebe que se ubiquen en el Jardín Madero.



La expo que proponen contempla a 27 comerciantes que son establecidos y que buscan que se reactive la economía en el centro de la ciudad.



Mencionó que el comercio establecido es el pilar del municipio, pues generan empleos y se mantienen al día en el pago de impuestos.



Norma Guerrero de García, integrante de la expo, consideró que la actividad es un proyecto que promueve la participación de muchas personas y activa el consumo en el centro, por lo que es necesario que se mantenga en esta zona.



Lamentó que se busca dar orden a los espacios públicos, pero no retiran a los comerciantes ambulantes y se limitan las posibilidades de los establecidos.



Consideraron que es necesario que se determine la situación de la expo este jueves a más tardar, por la premura del evento.



