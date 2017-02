No procede amparo contra el impuesto ecológico que promovieron ingenieros Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Víctor Armas celebró la disposición. (Archivo)



Víctor Armas Zagoya, secretario del Agua y Medio Ambiente, celebró la determinación del Juez Segundo de Distrito en Zacatecas, Miguel Ángel Mancilla, quien declaró improcedente la suspensión provisional, por lo que se hace efectivo el pago del Impuesto Ecológico en los rubros que los actores contaminan.



La determinación judicial -agregó- obedece a que el pago de la contribución no comete perjuicio alguno a los intereses de la Asociación que interpuso el amparo.



Recordó el funcionario que, según establecen los artículos 4°, 31° Fracción IV y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la implementación de tributos de carácter ecológico se encuentran ubicadas en el ámbito de concurrencia fiscal y no invade la esfera de la competencia federal.

“Con lo anterior se demuestra que el Impuesto Ecológico, en sus cuatro vertientes cumple con los Principios Constitucionales Tributarios, tal y como ordena la Carta Magna de México”, puntualizó Armas Zagoya.



El gobierno estatal colocó mantas en diversos puntos de la capital, en estas se trata de explicar al a ciudadanía que la aplicación de este impuesto, más que afectar a los trabajadores es un tributo que debe cobrarse a los empresarios.



La Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos argumentó que con la aplicación del nuevo impuesto podrían perderse empleos, y aseguró que el futuro de sus familias queda en entredicho con esta determinación.



Apenas el lunes el gobernador Alejandro Tello tuvo un ríspido intercambio de puntos de vista con Mineros , que durante su visita al municipio de Fresnillo lo abordaron para que les explicara el porqué de la medida.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La declaración judicial de improcedencia del amparo No. 144/2017 para la suspensión provisional del Impuesto Ecológico, interpuesta por la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, no procedió,Víctor Armas Zagoya, secretario del Agua y Medio Ambiente, celebró la determinación del Juez Segundo de Distrito en Zacatecas, Miguel Ángel Mancilla, quien declaró improcedente la suspensión provisional, por lo que se hace efectivo el pago del Impuesto Ecológico en los rubros que los actores contaminan.La determinación judicial -agregó- obedece a que el pago de la contribución no comete perjuicio alguno a los intereses de la Asociación que interpuso el amparo.Recordó el funcionario que, según establecen los artículos 4°, 31° Fracción IV y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la implementación de tributos de carácter ecológico se encuentran ubicadas en el ámbito de concurrencia fiscal y no invade la esfera de la competencia federal.“Con lo anterior se demuestra que el Impuesto Ecológico, en sus cuatro vertientes cumple con los Principios Constitucionales Tributarios, tal y como ordena la Carta Magna de México”, puntualizó Armas Zagoya.El gobierno estatal colocó mantas en diversos puntos de la capital, en estas se trata de explicar al a ciudadanía que la aplicación de este impuesto, más que afectar a los trabajadores es un tributo que debe cobrarse a los empresarios.La Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos argumentó que con la aplicación del nuevo impuesto podrían perderse empleos, y aseguró que el futuro de sus familias queda en entredicho con esta determinación.Apenas el lunes el gobernador Alejandro Tello tuvo un ríspido intercambio de puntos de vista con Mineros , que durante su visita al municipio de Fresnillo lo abordaron para que les explicara el porqué de la medida. Agregar a favoritos impuestos

juzgado

víctor armas zagoya

gobierno del estado