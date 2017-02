Sí se presentará El Chapo ante un juez AP

NUEVA YORK/ AP.- El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán se presentará ante un juez en Nueva York el viernes.La semana pasada un juez decidió que Guzmán presenciara el proceso por video en lugar de tener que ser trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra en Manhattan. Pero sus abogados pidieron al juez reconsiderar la decisión, y el miércoles fue emitido un nuevo dictamen.Los fiscales acusan a Guzmán de encabezar un imperio de tráfico, brutalidad y corrupción, de alimentar la epidemia de drogadicción en Estados Unidos y por la violencia de las décadas de 1980 y 1990. La defensa dice que no hay pruebas de que "El Chapo" haya cometido algún acto ilegal.Para que México extraditara a Estados Unidos, la fiscalía accedió a no pedir la pena de muerte, pero sí pide que el acusado entregue bienes por un valor de 14 mil millones de dólares.

