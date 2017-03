Si tienen pruebas, que las presenten: Sedena Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El director de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, rechazó los señalamientos de descalificación a las Fuerzas Armadas.



En conferencia de prensa, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán, rechazó enfáticamente los diversos señalamientos públicos que pretenden descalificar las acciones que realizan los integrantes de las Fuerzas Armadas.



“Queda de manifiesto que está Secretaría de la Defensa Nacional no tolera ni encubre ninguna conducta de algún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción que en cada caso.”



Dijo que aquellas personas que tengan las pruebas de las violaciones a los derechos humanos de la población, que las presenten ante las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones correspondientes, porque no se tolerará que los elementos de las Fuerzas Armadas lleven acabo estás violaciones.



“Si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas pruebas y acusaciones de las que se ha especulado antes los medios de comunicación se le hace una atenta invitación para que las presenten ante la autoridad competente para que estas procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsables”.



Agregó que los dichos de los actores sociales, los señalan como que pretendemos que exista disposiciones legales a modo para poder transgredir los derechos humanos, lo cual es total y absolutamente falso generando opiniones totalmente contrarias a la naturaleza del servicio al pueblo de México.



La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado hasta el momento 201 cursos, 508 conferencias, 6 mil 746 pláticas y 127 videoconferencias de derechos humanos a todos los elementos del Ejército Mexicano.



El pasado lunes 13 de marzo, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, Antonio Tizapa, a que preguntara al Ejército mexicano y al gobierno federal lo que sucedió con los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhorta a los actores de la sociedad que acusan a las Fuerzas Armadas de presentar pruebas de las supuestas violaciones de derechos humanos a la población.En conferencia de prensa, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán, rechazó enfáticamente los diversos señalamientos públicos que pretenden descalificar las acciones que realizan los integrantes de las Fuerzas Armadas.“Queda de manifiesto que está Secretaría de la Defensa Nacional no tolera ni encubre ninguna conducta de algún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción que en cada caso.”Dijo que aquellas personas que tengan las pruebas de las violaciones a los derechos humanos de la población, que las presenten ante las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones correspondientes, porque no se tolerará que los elementos de las Fuerzas Armadas lleven acabo estás violaciones.“Si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas pruebas y acusaciones de las que se ha especulado antes los medios de comunicación se le hace una atenta invitación para que las presenten ante la autoridad competente para que estas procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsables”.Agregó que los dichos de los actores sociales, los señalan como que pretendemos que exista disposiciones legales a modo para poder transgredir los derechos humanos, lo cual es total y absolutamente falso generando opiniones totalmente contrarias a la naturaleza del servicio al pueblo de México.La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado hasta el momento 201 cursos, 508 conferencias, 6 mil 746 pláticas y 127 videoconferencias de derechos humanos a todos los elementos del Ejército Mexicano.El pasado lunes 13 de marzo, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, Antonio Tizapa, a que preguntara al Ejército mexicano y al gobierno federal lo que sucedió con los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Agregar a favoritos sedena

pruebas

fuerzas armadas

defensa nacional