Siete de cada 10 capitalinos ya pagaron el predial Noé Marín

José de Jesús Salinas, tesorero de la capital, dijo que, de acuerdo al corte, el ayuntamiento recaudó 18 millones 826 mil 152 pesos por el cobro del predial.



“No podemos dar una cifra de cuántos quedarían pendientes porque todavía tenemos hasta el 31 de marzo y aún hay un 10% de descuentos”, dijo.



Añadió que, aunque marzo será el último mes donde se otorgarán descuentos por cumplimiento, se buscará alcanzar la meta de recaudación que, en 2017, será de 26 millones de pesos.



El tesorero dijo que, a partir de abril, el ayuntamiento enviará requerimientos a las personas que no paguen y el precio del predial aumentara 460 pesos, ya que se aplicarán recargos por operativos de cobranza.



“Cabe mencionar que las personas que no paguen en marzo serán requeridas a partir de abril y ya habrá sanciones por gastos de ejecución”, dijo.



Explicó que, a diferencia de Guadalupe, la capital no tiene zonas de morosos ubicadas, ya que el 30% que falta pertenece a distintas colonias y colonias.



Asimismo, Salinas dijo que el ayuntamiento registró más de un millón y medio de pesos de adeudo de los morosos que no cumplieron con el pago desde el 2012; sin embargo, hay casos que no han pagado desde 1995.



Aseguró que algunas personas ya acudieron a buscar a dar os primeros pagos, ya que se ofrecieron formas de liquidación accesibles y se descontaron los recargos por retraso para estimular a los deudores.



También, señaló que se realizaron negociación con los mercados para la que se pusieran al corriente con el pago de las rentas, ya que había un una parte considerable de comerciantes con retraso de meses.



En el caso específico del Mercado Arroyo de la Plata, dijo que sólo el 10% iba al corriente y se implementaron métodos de pagos para que se cumpliera el pago sin afectar la economía de los deudores.



El tesorero municipal hizo un llamado a los zacatecanos a cumplir con el pago del predial y aprovechar los descuentos, ya que este recurso se utilizará para “hacer más eficientes y mejorar la calidad de los servicios públicos”.



