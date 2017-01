Sigue estos tips: No te creas todo lo que hay en la red Excélsior

Se trata de un fenómeno mundial y México no está exento de esta situación.



La semana pasada se propagaron muchas versiones a través de Facebook, Twitter y WhatsApp sobre supuestos actos vandálicos en diferentes puntos de la nación.



¿CÓMO LO HICIERON?



Con hashtags como #SaqueaUnWalMart o mensajes en la aplicación de mensajería instantánea que advertían de supuestas zonas con conflictos se provocó que muchos negocios cerraran temprano y que, en algunas áreas, las personas decidieran no salir de su casa.



Luego se supo que muchas de las supuestas noticias que circularon en las redes sociales eran falsas.



Por ejemplo, llegaron a compartirse fotografías en WhatsApp de supuestos ataques en Tultepec, Estado de México, pero en la imagen se mostraban letreros en árabe.



TIPS Mira la fuente de la noticia: cuando recibas información de amigos lo primero que debes hacer es confirmar la fuente. ¿Quién escribió el artículo? ¿Pertenece a un medio de información confiable o reconocido? También recuerda que hay sitios como Deforma que suelen ofrecer información graciosa, pero falsa, y ellos mismos señalan cuando se trata de algo real o no. Revisa los datos: una vez que identificaste la fuente revisa la fecha en que fue publicada, los lugares que se mencionan y hasta los nombres de los involucrados. Quienes fabrican esas noticias suelen equivocarse con los nombres de lugares, de funcionarios o de sus puestos. Si hay fotografías adjuntas fíjate si es un lugar que reconoces y revisa el idioma de los letreros. Corrobora: si se trata de una nota real, entonces varios medios de información deben también tenerla. Busca en las redes sociales o páginas web de los diarios o sistemas de noticias más reconocidos. Por ejemplo, en Twitter y Facebook los perfiles de los medios están verificados con una “palomita”. Si no la encuentras publicada en otro sitio, es probable que no sea real. Avisa: si identificaste que una nota es falsa avísale de inmediato al contacto o grupo que te la pasó. Entre más personas sepan que no es verdad, dejarán de compartirla.

El Gobierno de la Ciudad de México estima que se usaron cerca de 1 mil 500 cuentas bots en redes sociales que incitaron a la violencia.



Se trata de perfiles de personas que en realidad no existen y que son controladas por grupos de piratas informáticos que buscan un beneficio, usualmente económico con estos actos.



Es por esto que las personas tienen la responsabilidad de verificar que la información que comparten en redes sociales sea real y así no provocar un temor infundado.



