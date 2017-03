Sigue llegando turismo, pese a Trump Excélsior

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que, contrario a lo que pudiera pensarse, el turismo estadunidense a nuestro país no ha decrecido por la política del presidente Donald Trump hacia México; aumentó el pasado mes de enero en casi 12% respecto al mismo mes de 2015.



“Los estadunidenses están viniendo más y está creciendo la cifra al 11.8 por ciento.



Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al crecimiento de tres veces de lo que crece el turismo internacional.

“Entonces, nosotros no vemos ningún cambio de tendencia con respecto al año pasado que también creció a tasas del 12% anual”.

En su oportunidad, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, destacó que la derrama económica por 19 mil 500 millones de pesos se debió en parte a la variedad de destinos turísticos que son visitados, pero también a la organización de eventos internacionales como fue el Gran Premio de Fórmula 1, el partido de futbol americano de la NFL, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y recientemente el Campeonato Mundial de Golf.



El secretario de Turismo reconoció que lo que sí ha sido tendencia a la baja es la salida de mexicanos al exterior debido al tipo de cambio del dólar con respecto al peso mexicano.

“En el mes de octubre del año pasado, los mexicanos viajamos -1% con respecto al año anterior; en noviembre, -9% con respecto al año anterior; diciembre -10% con respecto al año anterior. Es algo lógico esperar, entre otras cosas por el tipo de cambio”.

Dijo que el reto que se enfrenta en materia de turismo es seguir garantizando la seguridad en los principales destinos que se visitan y lograr la presencia de turistas a nuestro país de otras naciones, como pudieran ser las de Asia y Europa.



Informó que, según la Organización Mundial del Turismo, México es el país más visitado de América Latina y el segundo con mayores visitas en el continente, sólo después de Estados Unidos.

“Hoy que el mundo está volteando a ver a México”, manifestó.



CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero informó que, al cierre de 2016, México fue visitado por 35 millones de turistas que dejaron una derrama económica superior a los 19 mil 500 millones de dólares, ubicándolo en el noveno país más visitado del mundo y con amplias posibilidades de, en el futuro próximo, de alcanzar el octavo.

