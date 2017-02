Siirvgve, el fotógrafo extremo de Internet, murió a los 18 años Excélsior

Así sucedió con el joven fotógrafo Maxime Sirugue Lyon, quien es más conocido por su apodo en internet Siiirvgve, quien murió el pasado 12 de enero luego de subir a un puente cerca del museo Confluences, en Lyon, Francia y caer desde lo más alto.



48. Metallic tower Una foto publicada por Maxime Sirugue (@siirvgve) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 1:01 PST

De acuerdo a información de periódicos galos, el joven practicaba urban climbing, una disciplina que consiste en escalar arquitectura urbana como edificios y puentes, sin ningún tipo de seguridad y usando solo la fuerza del cuerpo.



18. I'm trying to find my way Una foto publicada por Maxime Sirugue (@siirvgve) el 2 de Nov de 2016 a la(s) 2:06 PDT ​



Esto lo hacía para tomar increíbles fotografías que después publicaba en sus redes sociales.





