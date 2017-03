Silvano Aureoles buscará ser candidato presidencial del PRD Excélsior

Lo hizo a través de cinco mensajes en su cuenta de Twitter, donde apenas un día antes criticó la declaración del representante de la bancada perredista en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre el llamado e invitación que hizo para que voten por el proyecto del ex perredista y ahora líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el 2018.



Aureoles Conejo, finalmente aceptó lo que tanto se le ha cuestionado en medios nacionales y estatales, en diversas ocasiones, a las que siempre rechazaba opinar o decía que no estaba en su agenda todavía el 2018; destacó que es hora de definir y demostrar la propuesta de izquierda, moderna y progresista "En México y en el @PRDMexico es hora de definir y demostrar que nuestra propuesta es de izquierda, moderna y progresista. En congruencia con esta postura, he decidido buscar la candidatura de mi partido, el @PRDMexico, a la Presidencia de la República”, detalló.

El todavía mandatario michoacano aseguró que buscará rescatar los orígenes del Sol Azteca, además de considerarlo como un proyecto vivo al que defenderá con todo, "El @PRDMexico es un proyecto vivo, lo defenderé con todo. Vamos a rescatar los orígenes del PRD. Es el momento del @PRDMexico, es el momento de demostrarle a millones de mexicanos que nuestra propuesta es lo que requiere el país”, agregó.

Finalmente, Aureoles reconoce que ser gobernador de su estado natal, Michoacán, es un honor y aseguró que hoy por hoy, todavía es su responsabilidad trabajar por la entidad.



Mi responsabilidad y mi empeño hoy por hoy es Michoacán. Ser Gobernador de mi estado es el más alto honor que la vida me ha dado”.



