Simulan apoyo al impuesto ecológico

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello incluyen el juego de la doble cara. Carlos Fernando Bárcena Pous sería uno de ellos. Pese a ser secretario de Economía, ha dejado sola a Fabiola Torres contra los tiburones mineros. En el gabinete no saben si Bárcena hizo algún compromiso con los emporios mineros cuando fue secretario de Desarrollo Económico en San Luis Potosí en el gobierno de Fernando Toranzo. La cuestión es que en este estira y afloje del Ejecutivo con Peñoles, Goldcorp y Frisco, olímpicamente se ha lavado las manos.



Bravata cibernética

Bárcena Pous, además, juega con dos barajas. Porque para parecer defensor de la causa zacatecana echa pleito a quienes, aparentemente, difieren del impuesto minero. Según trascendió, al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio César Nava, lo increpó a través de un correo electrónico. Lo tachó de ignorante y –le habría exigido– “antes de hablar, infórmese; antes de abrir la boca, conecte el cerebro”.



Encueran a Pavón

Números fríos y contundentes del INEGI “encueran” a Carlos Pavón Campos. Dejan entrever que la defensa apasionada que el líder del sindicato Frente hace de minera Peñoles nada tiene que ver con los intereses económicos y laborales de los trabajadores. Obedecería, como trascendió, a un negocio turbio con Octavio Alvídrez, directivo de altos vuelos de la empresa de Alberto Bailleres, el segundo hombre más rico de México.



Desplazan a sindicalistas

De acuerdo a cifras del INEGI, que maneja Julio Santaella, en Zacatecas en el sector minero trabajan, inscritos en el IMSS, 12 mil 086 personas. De ese total, 8 mil 701 tendrían condición de outsourcing. Esto significa que 72% de la mano de obra –7 de cada 10– está subcontratado a empresas proveedoras. Y no pertenece a ningún sindicato. Ni al raquítico de Pavón –de 2 mil afiliados– ni al poderoso SNTMM del granuja Napito Gómez Urrutia. A juicio de expertos, Pavón tendría que exigir a las mineras más espacios sindicalizados. Defenderlas para que no paguen un gravamen que a ellos no les va ni les viene, no es su misión. A menos que, a espaldas de sus agremiados, vaya a recibir una pingüe recompensa.



Todos contra Trump

Dentro de Estados Unidos, al que quiere devolver la condición del país más poderoso del mundo, Donald Trump enfrenta la mayor resistencia a sus políticas fascistas y discriminatorias. Ni Enrique Peña Nieto ni ninguno de los jeques árabes, ni siquiera Rashid Al Maktoum, de Dubai, el más rico del mundo, le han hablado tan golpeado como los estudiantes universitarios migrantes de Harvard, entre ellos el zacatecano José de Jesús Reyes Ruiz, hijo del exdirector del Hospital General, José de Jesús Reyes Bustamante.



Apoyo a migrantes

Reyes Ruiz estudia en la Harvard Kennedy School y preside la organización Mexican Caucus de esa universidad. Junto con Hazami Bardama, estudiante árabe, y el profesor Tim McCarthy, advirtió a Trump que en todos Estados Unidos crece el apoyo a favor de las causas de los mexicanos, árabes, migrantes, refugiados y musulmanes. Y anunció el inicio de un movimiento pacífico que resistirá a la barbarie del empresario que, sin el apoyo mayoritario de los estadounidenses, llegó a la Casa Blanca.



Espaldarazo a Tello

El gobernador Alejandro Tello se reúne hoy con los empresarios del Consejo Estatal de Desarrollo Económico. Entre los asuntos a tratar seguramente estará el relativo al impuesto ecológico y la mezquina rebelión de las mineras Peñasquito y Peñoles así como del Grupo Modelo. Tello necesita y pedirá el espaldarazo de los consejeros José Bonilla, José Aguirre, Eduardo López y Rito Herrera, representativos, en gran medida, de la cúpula empresarial del estado. Por supuesto, el de Jaime Lomelín Guillén, ejecutivo de alto nivel de Peñoles, no lo recibirá. Ni lo pedirá.



Se ahogan en basura

Dicen los enterados que el producto del impuesto ecológico no sólo se utilizaría para solventar el déficit educativo de 1 mil 800 millones de pesos. También se fondeará la construcción de rellenos sanitarios municipales. Y es que la mayoría de ellos se ahoga en la basura de sus tiraderos a cielo abierto. Actualmente –confirma la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Víctor Armas– sólo seis municipios tienen relleno sanitario de primer mundo: Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos que comparten la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, de Osiris; Pinos, que recientemente lo inauguró, y Villa de Cos que lo pondrá en operación la semana próxima. En los otros 52 municipios el manejo de la basura es un asco. Y pagarán las consecuencias con la nueva Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente que encabeza Esaú Salvador Constantino.



impuesto ecológico

jioresa

julio césar nava

carlos pavón campos

jaime lomelín guillén