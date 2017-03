Sin alianzas el PAN ganará las 3 gubernaturas en junio: Zavala Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Si es electa en 2018 propondrá segunda vuelta en comicios, afirmó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio; México, más cómodo si no hubiera ganado Trump



En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, agregó que ve a un tricolor no sólo perdido, sino que también que quiere regresar a ser ése partido de siempre, el de antes, pero confió en que los mexicanos están cambiando esa situación.



Yo creo en las alianzas. Sí veo una unidad con el PRD, otros partidos u otras organizaciones, pero ganaremos estos estados sin alianzas: Margarita Zavala.



“El PRI da señales de querer regresar al PRI de siempre. Me preocupa una persona (José) Murat, ya de líder en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).



“Lo veo desde el lado de los ciudadanos, quienes están haciendo que las cosas pasen; lo que no pasa en términos de justicia, sí en los políticos”, afirmó



Agregó que las acciones de la ciudadanía las está viendo reflejadas durante sus visitas a otros estados del país, principalmente en Nayarit, Coahuila, el Estado de México, donde el 4 de junio se votan gobernadores, por lo que el blanquiazul podría ganarlas.

Veo las encuestas del Estado de México, Coahuila, Nayarit y el PAN puede ganar. Un pueblo comprometido con el cambio, cambio que no debe ser un salto al vacío de la demagogia sino uno responsable y visión. No desestimados al electorado porque sabe qué hacer”, aseveró la panista.

Sobre su precampaña en el país, aseguró que la ciudadanía tiene tres principales problemáticas debido a las políticas del actual gobierno y que no están relacionadas con la llegada de Donald Trup a la presidencia de Estados Unidos (EU). Hay incertidumbre por la economía, enojo por la corrupción, y miedo por la inseguridad, pero ahora en todo el país. Esos tres sentimientos no tienen que ver con que si llegó Trump o no, sino con las decisión políticas de nuestro país y requiere de una respuesta inmediata”, afirmó Zavala.

Al ser cuestionada sobre si su partido llevará a cabo alianzas con el PRD rumbo a los comicios de junio, respondió que, aun cuando cree en éstas, no habrá ninguna en los tres estados en los que se disputarán las gubernaturas, porque el PAN ganará solo. Yo creo en las alianzas. Sí veo una unidad con el PRD, otros partidos u otras organizaciones, pero ganaremos estos estados sin alianzas", aseguró.

Aseveró que de ganar las elecciones presidenciales en 2018, una de sus primeras propuestas sería la segunda vuelta en las elecciones.



Respecto a la situación de México con EU y Trump, mencionó que si éste no hubiese ganado la situación del país estaría más cómodo; además, si Hillary Clinton estuviera en el poder ayudaría a que en México las mujeres alcanzaran puestos más altos, como la presidencia y los gobiernos estatales. Siempre que hay una mujer que decide tomar un puesto de decisión, ayuda a las mujeres”, dijo.

Respecto su relación sentimental con el expresidente Felipe Calderón, quien regularmente es atacado, explicó que su experiencia la fortalece y le da conocimientos que otros no tienen sus adversarios.



Destacó que durante los dos gobiernos panistas hubo resultados claros, principalmente, en contra del crimen organizado y la infraestructura del país.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de los comicios presidenciales en México, la precandidata del PAN, Margarita Zavala, aseguró estar convencida de que el PRI “está perdido” para esa votación y que el 4 de junio el PAN ganará las tres gubernaturas que están en disputa.En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, agregó que ve a un tricolor no sólo perdido, sino que también que quiere regresar a ser ése partido de siempre, el de antes, pero confió en que los mexicanos están cambiando esa situación.Yo creo en las alianzas. Sí veo una unidad con el PRD, otros partidos u otras organizaciones, pero ganaremos estos estados sin alianzas: Margarita Zavala.“El PRI da señales de querer regresar al PRI de siempre. Me preocupa una persona (José) Murat, ya de líder en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).“Lo veo desde el lado de los ciudadanos, quienes están haciendo que las cosas pasen; lo que no pasa en términos de justicia, sí en los políticos”, afirmóAgregó que las acciones de la ciudadanía las está viendo reflejadas durante sus visitas a otros estados del país, principalmente en Nayarit, Coahuila, el Estado de México, donde el 4 de junio se votan gobernadores, por lo que el blanquiazul podría ganarlas.Sobre su precampaña en el país, aseguró que la ciudadanía tiene tres principales problemáticas debido a las políticas del actual gobierno y que no están relacionadas con la llegada de Donald Trup a la presidencia de Estados Unidos (EU).Al ser cuestionada sobre si su partido llevará a cabo alianzas con el PRD rumbo a los comicios de junio, respondió que, aun cuando cree en éstas, no habrá ninguna en los tres estados en los que se disputarán las gubernaturas, porque el PAN ganará solo.Aseveró que de ganar las elecciones presidenciales en 2018, una de sus primeras propuestas sería la segunda vuelta en las elecciones.Respecto a la situación de México con EU y Trump, mencionó que si éste no hubiese ganado la situación del país estaría más cómodo; además, si Hillary Clinton estuviera en el poder ayudaría a que en México las mujeres alcanzaran puestos más altos, como la presidencia y los gobiernos estatales.Respecto su relación sentimental con el expresidente Felipe Calderón, quien regularmente es atacado, explicó que su experiencia la fortalece y le da conocimientos que otros no tienen sus adversarios.Destacó que durante los dos gobiernos panistas hubo resultados claros, principalmente, en contra del crimen organizado y la infraestructura del país. Agregar a favoritos pan

gobernatura

comicios

2018

margarita zavala