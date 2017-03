Sin apoyo federal no podemos enfrentar la inseguridad: Tello Karla Padilla

“Yo no me hago a un lado de esa responsabilidad, pero también es muy importante el apoyo de la Federación y en este momento de las fuerzas armadas. Definitivamente yo en Zacatecas no lo podría enfrentar”, dijo.



El gobernador fijó esta postura luego de las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que el apoyo federal en materia de seguridad para los estados “llegó al límite”.



Por tal motivo, la Federación hará llegar un diagnóstico general de la situación en cada entidad. La intención es que estos datos le servirán a los gobiernos estatales para sus estrategias en seguridad. El proyecto a largo plazo es que las fuerzas armadas se retiren de las calles del país.



Tello dijo que tanto la Policía Federal como el Ejército son una parte importante en el estado, por lo que retirarlos en estos momentos no sería benéfico.



Agregó que la seguridad “depende mucho del Ejército Mexicano, quienes nos apoyan en todo momento sobre todo con los destacamentos de Fresnillo, de Guadalupe y de Jalpa que han estado soportando este tema en Zacatecas”.



Sin embargo, Tello reconoció la disposición de Osorio Chong para atender diversas cuestiones que se viven en el estado. “Estas últimas dos semanas hemos dialogado en dos ocasiones por la difícil situación del centro-norte del país. Sabe de mi compromiso de inversión en ese tenor con elementos, con equipamiento, con inteligencia y con prevención”.



El gobernador garantizó que tanto la administración estatal como las municipales están comprometidas con esta problemática social, atendiendo también sus responsabilidades en el tema.



En otro tema, indicó que el secretario de turismo del estado, Eduardo Yarto, trabaja en torno a la atracción de nuevas aerolíneas a la entidad.



Agregó que aún esperan llegar a algún acuerdo con Interjet, empresa que se retiraría durante este mes de Zacatecas dado que sus vuelos programados no generaban ganancias suficientes.



