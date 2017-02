Sin certeza, la Feria de Primavera de Jerez Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El alcalde Fernando Uc Jacobo reconoció que aún no se ha dado el anticipo a la empresa que se hará cargo de la contratación de los grupos musicales (Silvia Vanegas)



Otro aspecto que reconoció el alcalde es que a la fecha no se ha conformado un equipo para la organización del evento más importante para los jerezanos (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







El alcalde Fernando Uc Jacobo reconoció que aún no se ha dado el anticipo a la empresa que se hará cargo de la contratación de los grupos musicales que se presentarán en los eventos de la feria.



Este anticipo sirve para que los artistas que se pretenden traer al evento jerezano no se comprometan; sin embargo, Uc Jacobo considera que, aun sin anticipo, el contrato que se ha firmado será suficiente para que bandas sinaloenses como MS, La Adictiva y Julión Álvarez, entre otras que ha comentado de manera informal con la ciudadanía, estelaricen los festejos.



Informó que la edición 2017 de la feria tendrá un costo de 16 millones de pesos, de los cuales 10 millones ya fueron aprobados por el cabildo, como parte del presupuesto, y el resto los sacará de los espacios que se vendan a los comerciantes.



Cabe recordar que en su campaña como candidato a la presidencia criticó severamente al gobierno anterior, encabezado por José Manuel Viramontes, por los gastos excesivos que se realizaban en la feria y, en su momento, consideró que este fondo debería ser invertido en becas.



Sin embargo, dijo que al realizar un estudio con los comerciantes le manifestaron la importancia de lograr la recuperación económica que representa la feria para los jerezanos; por lo que determinó que el evento continué como se instituyó en el gobierno anterior; aunque, expresó, usará lo que sirva y lo que no lo desechará.



Pese a que el alcalde prefirió reservarse los pormenores de la organización de los festejos feriales, empleados que en años anteriores han laborado como encargados de seguridad en el Teatro del Pueblo temen que no ser contratados este año pues no han sido llamados por quien los recluta y, precisaron, la empresa que estará a cargo los artista “traerá la seguridad de fuera”.



Otro aspecto que reconoció el alcalde es que a la fecha no se ha conformado un equipo para la organización del evento más importante para los jerezanos; fue él personalmente quien acudió a contratar tapancos y firmar convenios con la empresa que la realizará.



Explicó que será en los próximos días cuando se conforme dicho equipo y se apertura una cuenta en la que serán depositados los fondos pero los organizadores no podrán acceder a esta cuenta como ocurría con los patronatos.





svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- A dos meses de que inicie la Feria de Primavera no se han pagado los anticipos para asegurar la presencia de los artistas que, se dijo, se presentarán en el Teatro del Pueblo; además, existe el riesgo de que 100 jerezanos que trabajaban en la seguridad del evento no sean contratados pues, en su lugar, llegará gente de fuera.El alcalde Fernando Uc Jacobo reconoció que aún no se ha dado el anticipo a la empresa que se hará cargo de la contratación de los grupos musicales que se presentarán en los eventos de la feria.Este anticipo sirve para que los artistas que se pretenden traer al evento jerezano no se comprometan; sin embargo, Uc Jacobo considera que, aun sin anticipo, el contrato que se ha firmado será suficiente para que bandas sinaloenses como MS, La Adictiva y Julión Álvarez, entre otras que ha comentado de manera informal con la ciudadanía, estelaricen los festejos.Informó que la edición 2017 de la feria tendrá un costo de 16 millones de pesos, de los cuales 10 millones ya fueron aprobados por el cabildo, como parte del presupuesto, y el resto los sacará de los espacios que se vendan a los comerciantes.Cabe recordar que en su campaña como candidato a la presidencia criticó severamente al gobierno anterior, encabezado por José Manuel Viramontes, por los gastos excesivos que se realizaban en la feria y, en su momento, consideró que este fondo debería ser invertido en becas.Sin embargo, dijo que al realizar un estudio con los comerciantes le manifestaron la importancia de lograr la recuperación económica que representa la feria para los jerezanos; por lo que determinó que el evento continué como se instituyó en el gobierno anterior; aunque, expresó, usará lo que sirva y lo que no lo desechará.Pese a que el alcalde prefirió reservarse los pormenores de la organización de los festejos feriales, empleados que en años anteriores han laborado como encargados de seguridad en el Teatro del Pueblo temen que no ser contratados este año pues no han sido llamados por quien los recluta y, precisaron, la empresa que estará a cargo los artista “traerá la seguridad de fuera”.Otro aspecto que reconoció el alcalde es que a la fecha no se ha conformado un equipo para la organización del evento más importante para los jerezanos; fue él personalmente quien acudió a contratar tapancos y firmar convenios con la empresa que la realizará.Explicó que será en los próximos días cuando se conforme dicho equipo y se apertura una cuenta en la que serán depositados los fondos pero los organizadores no podrán acceder a esta cuenta como ocurría con los patronatos. Agregar a favoritos fernando uc

feria de primavera

feria de jerez

sábado de gloria