Sin dinero para pagar liquidaciones Alejandro Castañeda

El presidente comentó en entrevista para imagen que ha solicitado el apoyo de la Secretaria de Finanzas para tener un préstamo para en un año realizar diversos recortes de personal y ajustar la nómina del ayuntamiento.



“Muchos cobran, digo yo que no trabajan, pero todos cobran y tenemos un problema muy grande, que no podemos hacer liquidaciones porque no tenemos dinero para hacerlo”, apuntó.



Manifestó que durante lo que va de su administración han monitoreado a los trabajadores que no realizan un buen desempeño y existe un plan para recortar a 150 trabajadores.



“Es una situación complicada, no es financiable para el municipio, cada mes estamos en una pérdida de más de 1 millón de pesos, con lo que nos llega de participaciones no ajustamos a pagar siquiera a pagar la nómina, el seguro y el alumbrado y nos falta más”, sentenció.



Castrejón informó que se necesitan 5 millones de pesos para realizar las liquidaciones pertinentes y buscaran apoyo del Gobierno del Estado.



estado@imagenzac.com.mx SOMBRERETE.-El presidente Ignacio Castrejón declaró que de los 700 trabajadores de la nómina solo han podido liquidar a 2 personas de la pasada administración por la falta de liquidez financiera del municipio.

