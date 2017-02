Sin drenaje, 26 comunidades de Genaro Codina Gema Gallegos

El presidente municipal, Armando Hernández Ortiz, dijo que ese el que considera el más grave problema.



"Mire, hora sí que como dicen, ya no hay ni nopaleras, ya ni para dónde correr", expuso.



Manifestó que el principal reto al que se enfrentan es que el suelo está muy duro y eso es lo que dificulta hacer las obras y trabajan para solucionarlo.



El alcalde expuso que ya trabajan en algunos proyectos para solventar esta situación, tal es el caso de la comunidad Paso de Méndez, en la que ya trabajan para que los habitantes puedan disponer de agua potable.



También informó que gracias a la gestión de la diputada Claudia Anaya e gestionan recursos para pavimentar los caminos El Tepetate-La Purísima y Perales-Genaro Codina, de este último, dijo, ya están etiquetados los recursos y solo faltan tres kilómetros.



El presidente municipal recalcó que su objetivo es trabajar para apoyar a la ciudadanía y con ayuda del club de migrantes que se acaba de formar en Houston, quieren hacer más por la gente.



servicios

drenaje

atención

queja