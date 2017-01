Sin drenaje, algunas escuelas en municipios Redacción

En municipios como Monte Escobedo, Río Grande y Francisco R. Murguía, todavía existen fosas sépticas que representan un foco de infección para los alumnos y el personal docente.



Recientemente, en Francisco R. Murguía el ayuntamiento logró el apoyo de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) para conseguir un camión vector para desazolvar las fosas sépticas de algunas escuelas.



Roberto Cruz Hernández, director de Obras y Servicios Públicos, reconoció que varios planteles educativos ubicados en comunidades que no tiene red de drenaje, se vieron beneficiadas con la limpieza de las fosas.



A planteles ubicados en las comunidades como el Porvenir y Luis Moya, llegó el camión vector.



Detalló que con estos trabajos de desazolve se previenen focos de infección de los alumnos.



A pesar que se ha logrado una mejor cobertura de servicios básicos en las escuelas públicas del estado, en algunas no ha sido posible mejorar sus condiciones de infraestructura.



En Monte Escobedo



El municipio de Monte Escobedo es el único de esta zona del estado que aún tiene escuelas con letrinas, una de ellas se localiza en la comunidad de María de la Torre y pertenece a la región 08 de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).



Ante esta situación, se autorizó ya un recurso para la construcción de baños, según informaron autoridades educativas.



En esta región se tienen 33 preescolares, 16 primarias, cinco secundarias generales, 95 telesecundarias, de las cuales 135 son públicas y 14 particulares que dan un total de 149 escuelas y de las cuales únicamente una no tiene sanitario.



Por su parte, el jefe de la Región Federalizada, Samuel Escobedo, expresó que la región 08 de Jerez que comprende los municipios de Villanueva, Tepetongo, Monte Escobedo, Jerez y Susticacán, dijo que no existe alta marginalidad en los planteles de esta zona.



Entre las necesidades pendientes por atender están la rehabilitación de 10 sanitarios.



En el sistema federalizado se tienen 237 escuelas en los municipios que comprenden la región y en la que los distintos programas han favorecido que las condiciones de los centros de trabajo tengan instalaciones mejores.



Otras carencias



A pesar de los esfuerzos de la Secretaria de Educación Pública las escuelas no reciben el apoyo necesario para atender sus necesidades por lo que los directivos se ven forzados a buscar en otras dependencias la solución a sus problemas.



Juan de Dios Landeros Alvarado, jefe de los Servicios Educativos Región 05 Federal, comentó en entrevista para Imagen que es através del departamento de Planeación como recaban las solicitudes de necesidades al inicio de cada ciclo escolar para canalizarlas y darles solución.



Apuntó que existen escuelas que hacen gestiones en otras dependencias como las presidencias municipales o la propia SEDUZAC, pero la SEP trata de monitorear las necesidades que tienen las escuelas en infraestructura e inmobiliario.



Dentro de las necesidades más comunes en la región 05 está la falta de mobiliario por lo que solicitan un cambio, en donde la SEP apoya con un 50% a la institución.



“En un 90% hemos dado respuesta a las solicitudes de mobiliario, después siguen las peticiones de pintura para fachadas”, comentó el directivo.



Recalcó que obligación de cada escuela realizar su planeación, donde se evalúan las carencias y necesidades básicas para ofrecer una educación digna para los alumnos.



De igual forma puntualizó que en el caso específico de Río Grande se han tenido pláticas con la presidencia para dar solución a problemáticas como la falta de drenaje en la Secundaria Niños Héroes de la cabecera municipal, donde se tiene planeado extender la red para deshacerse de la fosa séptica que tantos problemas ha causado en el plantel.



Sobre los comedores inconclusos en las escuelas de las comunidades de Vicente Guerrero y Los Conde, hay un compromiso del municipio para concluir las obras.



Con información de Silvia Vanegas, Francisco Monsiváis, Alejandro Castañeda.



