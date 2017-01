Sin expedientes, convenios del 2015 Marcela Espino

El contralor municipal, Alejandro González Cosío, expresó que se trata de un segundo paquete, luego de que el primero que se recibió contenía un listado de observaciones por cerca de 100 millones de pesos.



Explicó que este segundo documento contiene datos acerca de trámites que no fueron solventados y en su mayoría, se trata de la falta de documentación con respecto a diferentes procesos.



El funcionario municipal dijo que en su mayoría se trata de la falta de expedientes y sustento en convenios realizados entre proveedores y prestadores de servicios y las autoridades municipales.



Refirió que ya se reunió con algunos exfuncionarios con quienes se acordó dar el respaldo de la Contraloría Municipal para dar seguimiento a los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado.



El documento que se recibió se entregó a la exsíndico Leticia Casillas para su conocimiento y reparto al resto de los integrantes de la administración municipal que ejecutó los recursos en ese entonces.



Para solventar estos pendientes se les dio un plazo de 20 días hábiles, en tanto que de dispuso que los implicados accedan a los expedientes que así lo requieren.



