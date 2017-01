Sin fecha para encendido de iluminación en la Santa Veracruz Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Solo una vez se a ha encendido. (Alejandro Castañeda)



La secretaria parroquial del Templo de Nuestro Señor de la Santa Veracruz informó que el convenio no ha sido firmado por las autoridades por lo que la iluminación no se ha podido encender de manera permanente y las veces que se ha encendido es por pruebas para la verificación del funcionamiento.



Fue en el mes de septiembre del año pasado que por primera vez el templo fue iluminado por la noche, en una visita de la diputada federal Claudia Anaya, quien gestionó la instalación de poco más de 150 puntos luminosos que buscan enaltecer la belleza del recinto religioso, pero esa fue la última vez que se encendió.



La energía eléctrica para la iluminación correrá a cargo del ayuntamiento por medio del departamento de Alumbrado Público por lo que solo falta la firma del convenio para que el templo con estructura neocolonial.



gente@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- El Templo de Nuestro Señor de la Santa Veracruz aún no tiene fecha definida para el encendido permanente de la iluminación por la falta de formalización del convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el ayuntamiento.La secretaria parroquial del Templo de Nuestro Señor de la Santa Veracruz informó que el convenio no ha sido firmado por las autoridades por lo que la iluminación no se ha podido encender de manera permanente y las veces que se ha encendido es por pruebas para la verificación del funcionamiento.Fue en el mes de septiembre del año pasado que por primera vez el templo fue iluminado por la noche, en una visita de la diputada federal Claudia Anaya, quien gestionó la instalación de poco más de 150 puntos luminosos que buscan enaltecer la belleza del recinto religioso, pero esa fue la última vez que se encendió.La energía eléctrica para la iluminación correrá a cargo del ayuntamiento por medio del departamento de Alumbrado Público por lo que solo falta la firma del convenio para que el templo con estructura neocolonial. Agregar a favoritos santa veracruz

parroquia del espíritu santo

firman convenio

iluminación