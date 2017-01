Sin lesionados; chocaron frente a la Cruz Roja Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana salieron de su respectiva base al ver que dos unidades de motor habían colisionado por alcance.



El accidente sucedió a las 2:40 de la tarde de este viernes, tiempo en que el conductor de una camioneta, verde, en la que viajaba con su familia y trasportaba tierra para las macetas impactó por atrás un automóvil.



Tras el impacto la pick up con placas ZH-93-052 de Zacatecas, quedó abollada de la parte delantera, mientras que el automóvil Mazda, gris, estaba dañado de la parte trasera.



El sedán era manejado por una mujer quien resultó ileso tras el encontronazo.



Al lugar se trasladaron los elementos de la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) para deslindar responsabilidades.



Mientras que el personal de la corporación vial elaboraba el peritaje correspondiente, el chofer de la camioneta informó que ambas unidades de motor circulaban con normalidad, pero la conductora del carro gris se frenó de repente y él ya no pudo frenar a consecuencia del peso.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- En cuantiosos daños materiales terminó un accidente entre una camioneta y un vehículo sobre el Paseo del Mineral frente a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, por fortuna no hubo personas lesionadas.Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana salieron de su respectiva base al ver que dos unidades de motor habían colisionado por alcance.El accidente sucedió a las 2:40 de la tarde de este viernes, tiempo en que el conductor de una camioneta, verde, en la que viajaba con su familia y trasportaba tierra para las macetas impactó por atrás un automóvil.Tras el impacto la pick up con placas ZH-93-052 de Zacatecas, quedó abollada de la parte delantera, mientras que el automóvil Mazda, gris, estaba dañado de la parte trasera.El sedán era manejado por una mujer quien resultó ileso tras el encontronazo.Al lugar se trasladaron los elementos de la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) para deslindar responsabilidades.Mientras que el personal de la corporación vial elaboraba el peritaje correspondiente, el chofer de la camioneta informó que ambas unidades de motor circulaban con normalidad, pero la conductora del carro gris se frenó de repente y él ya no pudo frenar a consecuencia del peso. Agregar a favoritos accidente vial

daños materiales

lesionados

fresnillo

seguridad