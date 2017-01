Sin petición formal no investigarán a Lady Trump Noé Marín

Imagen publicó este martes que la legisladora exigió a un beneficiario 11 mil 500 pesos de los 12 mil pesos que le había entregado de su partida de herramientas legislativas. Aguirre quería el dinero para una capacitación porque la Legislatura no le cubría esos conceptos.



Al respecto, Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia, dijo que aún no tienen una solicitud formal para atender el caso.



Explicó que existe un reglamento interno que precisa el procedimiento en caso de supuestos actos de corrupción entre los diputados y primero se deberá realizar una auditoría a las cuentas de la entrega de recursos.



En el caso específico de la diputada de Encuentro Social, Lara aseguró no se tiene considerado revisar el caso en la agenda de la comisión, pero si hay una solicitud se procederá con las medidas estipuladas en el reglamento.



“No se tiene considerado, pero en caso de que haya una solicitud, habrá de que debatirse en la comisión para determinar si existen los elementos necesarios para realizar una auditoría”, dijo el panista.



Comentó que dicha solicitud la deben presentar los legisladores formalmente a la Comisión de Vigilancia, pero, hasta la fecha, no existe ningún documento con esta petición.



Asimismo, comentó que, aunque es el único caso del que tiene conocimiento, esta medida aplica a todos las solicitudes, ya que existe un reglamento interno dónde e especifica el proceso de cada caso.

“ Todos estos casos están previstos ya, hay un procedimiento muy claro, reglamentaciones de cómo hacerlo y están los instrumentos”, comentó.



Añadió que también hay una parte del reglamento donde se precisa el procedimiento a seguir en caso de detectar irregularidades en la entrega de las herramientas legislativas, pero no pueden proceder si no existe una solicitud.



Respecto a la petición del Supdacobaez para que se realicen auditorías a los presupuestos asignados al colegio por un supuesto desvío de 470 millones de pesos, dijo que aún no existe una solicitud formal para debatirse.



